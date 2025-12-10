«Питтсбург» и «Монреаль» не уложатся в основное время

прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.57

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: С 35 очками после 28 матчей, «Питтсбург» занимает 6-е место Восточной конференции, по дополнительным цифрам опережая соперников по 9-ю позицию включительно.

Последние матчи: В начале зимнего отрезка чемпионата команда Дэна Мьюза добилась ярчайших побед на территории «Филадельфии» (5:1) и «Тампы-Бэй» (4:3).

В другой гостевой встрече «Питтсбург» потерпел плотное поражение от «Далласа» (2:3, бул.). Практически по аналогии прошла и домашняя игра против «Анахайма» (3:4, бул.).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Евгений Малкин, Рикард Ракелль.

Состояние команды: По ходу сезона «Питтсбург» регулярно сталкивается с кадровыми потерями разной степени серьезности. Приспосабливаясь на ходу, команда продолжает борьбу вблизи лидеров Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Только в одной игре из восьми предыдущих коллектив Дэна Мьюза остался без набранных баллов. Однако на домашнем льду «Пингвинз» потерпели четыре поражения в пяти последних матчах.

«Монреаль»

Турнирное положение: В 29 матчах «Монреаль» заработал 33 очка. В таблице Востока канадцы из Квебека увязли на 11-й позиции, на 2 турнирных пункта отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: В ходе декабрьской серии матчей команда Мартена Сан-Луи допустила крупный домашний провал в соперничестве с «Оттавой» (2:5).

За безуспешным результатом против «Сенс» последовали победы над «Виннипегом» (3:2, бул.) и «Торонто» (2:1, бул.). В других матчах «Монреаль» потерпел поражения от «Сент-Луиса» (3:4) и «Тампы» (1:6).

Не сыграют: Кирби Дах, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: «Монреаль» выдал практически образцовый старт, однако в условиях нарастающей конкуренции дрогнул и выпал из зоны верхней восьмерки, за которую продолжает биться.

Ключевой проблемой канадцев на дистанции остается оборона. Команда Сан-Луи проиграла в четырех матчах из шести последних, пропустив 4 и более голов в каждой встрече с отрицательным результатом.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 6 личных встречах из 9 последних

«Питтсбург» забивал 4 и более голов в 3 личных встреч из последних 5

В 3 последних личных встречах на территории «Питтсбурга» команды не забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.57, победа «Монреаля» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В Пенсильвании встретятся проблемные в плане стабильности и кадров соперники, которые вместе с тем обладают неуступчивым характером. При плотной борьбе за преимущество и территорию команды рискуют не выявить победителя в отведенные 60 минут.

4.57 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.57 на матч Питтсбург — Монреаль позволит вывести на карту выигрыш 3570₽, общая выплата — 4570₽

Ставка: Ничья за 4.57.

Прогноз: Одной из наиболее чувствительных зон канадцев остается оборона, которая часто теряет целостность. «Питтсбург» даже без Евгения Малкина в обойме попытается замахнуться на высокие цифры реализации.

1.82 Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Питтсбург — Монреаль принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.82.