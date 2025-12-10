прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.64

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Ксфинити Мобайл-арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: После 28 матчей «Филадельфия» находится на 7-м месте Восточной конференции с 35 очками на счету, по дополнительным цифрам опережая «Нью-Джерси» и «Детройт».

Последние матчи: В начале месяца команда Рика Токкета допустила крупный провал в домашнем дерби против «Питтсбурга» (1:5), хотя уже в следующем матче уверенно обыграла «Баффало» (5:2).

В другой встрече на своей территории «Филадельфия» не справилась с «Колорадо» (2:3), однако накануне легко разделалась с «Сан-Хосе» (4:1).

Не сыграют: Тайсон Ферстер, Расмус Ристолайнен, Кэмерон Йорк.

Состояние команды: При скромных на дистанции цифрах по заброшенным шайбам, «Филадельфия» проводит неплохой сезон и местами демонстрирует игру выше ожиданий.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В попытках закрепиться в зоне плей-офф, команда Рика Токкета добилась семи побед в десяти последних матчах. Между тем в трех домашних встречах из недавних пяти «Флайерз» забрасывали 4 шайбы и более.

«Вегас»

Турнирное положение: На турнирном балансе «Вегаса» 37 очков после 29 матчей. В таблице Западной конференции коллектив из Невады находится на 4-м месте, на 2 балла отставая от 3-го «Анахайма».

Последние матчи: Накануне команда Брюса Кэссиди добилась четырех побед кряду. Лучшая за последние недели серия «рыцарей» началась с домашней игры против «Сан-Хосе» (4:3).

В других матчах «Вегас» взял верх над «Чикаго» (4:3, бул.), «Нью-Джерси» (3:0) и «Рейнджерс» (3:2, от), тогда как нарушена последовательность была во встрече на льду «Айлендерс» (4:5, бул.).

Не сыграют: Адин Хилл, Уильям Карлссон, Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело, Колтон Сиссонс.

Состояние команды: На финишном рубеже осенней части регулярки «Вегас» допустил девять поражений в двенадцати матчах, но в последние недели набрал уверенный ход.

В четырех играх из пяти предыдущих «рыцари» победили, а суммарно за этот период набрали 9 очков, закрепившись в числе претендентов на места в лидерской тройке Запада.

Статистика для ставок

«Вегас» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах

В 2 личных встречах из 3 предыдущих команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 3.10, ничья — в 4.52, победа «Вегаса» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: В рядовых условиях «Вегас» является безусловным фаворитом такого рода встреч, однако «Филадельфия» — дерзкая команда, умеющая неприятно удивлять топов на своей территории.

2.64 «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч Филадельфия — Вегас принесёт прибыль 1640₽, общая выплата — 2640₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.64.

Прогноз: Если у «Филадельфии» идет игра с точки зрения заброшенных шайб и самоотдачи, то соперникам, как правило, становится сложно переломить ход. На домашнем льду команда Токкета попытается реализовать именно такой сценарий.

2.28 «Филадельфия» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Филадельфия — Вегас принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 2.28.