прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Пи-Эн-Си Арене» 12 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: В первой игре новой регулярки «Каролина» заработала 2 очка, с которыми расположилась на 2-м месте в таблице Столичного дивизионе, опередив «Рейнджерс» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Начало сезона команда Рода Бриндамора встретила на домашнем льду, где весьма уверенно, несмотря на отдельные отрезки, разобралась с «Нью-Джерси» (6:3).

Между тем в ходе предсезонки «Каролина» потерпела 5 поражений в 6 встречах. Единственная победа была одержана в игре с «Нэшвиллом» (4:2), после которой «Кейнс» уступили «Флориде» (3:4, от) и «Нэшвиллу» (2:3, от).

Не сыграют: Петр Кочетков.

Состояние команды: Перед началом нового сезона «Каролина» провела грамотную селекцию, став более вариативной и опасной для прямых конкурентов на дистанции регулярного чемпионата.

Игра «Харрикейнз» строится на попытках прессинга и территориального превосходства — коллектив Рода Бриндамора привык действовать первым номером, сохраняя высокую оборонительную дисциплину.

«Филадельфия»

Турнирное положение: После первого матча «Филадельфия» осталась без набранных очков, в связи с чем сместилась на условную 6-ю строчку в таблице Столичного дивизиона.

Последние матчи: На стартовую игру сезона команда Рика Токкета заявилась в гости к «Флориде». На льду действующего чемпиона «Флайерз» проиграли с минимальной разницей (1:2).

Предсезонный этап подготовки «Филадельфии» состоял из 7 матчей, в 3 из которых удалось победить. В начале октября оранжевые уступили «Айлендерс» (3:4), но взяли верх над «Нью-Джерси» (4:3, бул.).

Не сыграют: Райан Эллис, Расмус Ристолайнен, Кэмерон Йорк.

Состояние команды: Как и многие клубы нижней половины таблицы, «Филадельфия» подошла к началу сезона в фазе перестройки, в рамках которой акцент смещается в пользу развития молодых лидеров.

На льду команда Рика Токкета будет делать ставку на атакующее звено и креативный хоккей: усиленная связка с перспективными игроками и новичками должна привнести свежую динамику. Однако узким местом «Флайерз» остается стабильность вратарей и оборонительная устойчивость.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 5 последних личных встречах кряду

В 4 личных встречах из 5 последних «Каролина» забивала 4 гола и более

В 3 личных встречах из 5 последних «Филадельфия» уступила с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.72, а победа «Филадельфии» — в 3.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: На своем льду «Каролина» видится явным фаворитом, который готов завладеть инициативой и навязать сопернику комфортный для себя ритм игры. В случае с «Флайерз» команда Бриндамора способна добиться победы, не настаивая при этом на высокой результативности.

Ставка: «Каролина» победит + ТМ 6.5 за 2.83.

Прогноз: В нынешнем сезоне «Каролина» может претендовать на статус одной из лучших команд оборонительного плана на Востоке. «Филадельфии» в текущих условиях не хватит класса, чтобы дать бой на равных.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.11.