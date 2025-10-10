прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Канада Лайф Центр» 10 октября, начало — в 03:00 (мск).

«Виннипег»

Прошлый сезон: В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата «Виннипег» выиграл Западную конференцию, набрав 116 очков в 82 матчах.

В плей-офф хоккеисты Скотта Арниэла «кэпсы» смогли обыграть «Сент-Луис» в серии (4:3), но затем уступили «Далласу» (2:4 — в серии), остановившись в шаге от выхода в финал

конференции.

Последние матчи: В предсезонке «Виннипег» провел шесть матчей, одержав лишь две победы. Канадский коллектив дважды переиграл «Калгари» (4:2, 4:4 (3:2 — по буллитам)).

Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Дилан Самберг (травма запястья) и нападающий Адам Лаури (травма бедра).

Состояние команды: Состав трёхкратного обладателя Кубка Стэнли покинул один из лучших бомбардиров прошлого сезона НХЛ Николай Элерс. На его счету 24 заброшенных шайб и 39 ассистов.

«Даллас»

Прошлый сезон: «Даллас» в Национальной хоккейной лиге 2024/2025 финишировал на 3 месте, заработав 106 очков после 82 сыгранных матчей.

Хоккеисты Глена Галуцана остановились в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, в решающем сражении Западной конференции техасцы уступили в серии «Эдмонтону» (1:4).

В плей-офф «Даллас» нанес поражения «Колорадо» (4:3) и «Виннипегу» (4:2).

Последние матчи: Техсцы неплохо провели предсезонку, выиграв у пяти соперников, по каток хоккеистов из Далласа попали «Колорадо» (3:2), «Сент-Луис» (5:3, 2:1 — после буллитов), «Миннесота» (5:2, 3:2 — после овертайма).

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на Джейми Бенна, у которого травма нижней части тела.

Состояние команды: В межсезонье тренерский мостик «Далласа» покинул Питер Дебур. Причина — вылет команды в финале Западной конференции. Его место у руля команды занял Глен Галуцан. Также команду покинули ключевые игроки Микаэль Гранлунд, Евгений Дадонов и Мэйсон Марчмент.

Статистика для ставок

«Виннипег» — победитель Западной конференции в регулярном чемпионате

«Даллас» — финалист Западной конференции

«Даллас» переиграл «Виннипег» в плей-офф Западной конференции сезона 2024/2024 (4:2 — в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Виннипега» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Предсезонка показала неплохую подготовку «Далласа» к старту нового сезона в НХЛ. Да, и победный опыт техасцев над канадцами есть, стоит лишь всомнить серию команд в плей-офф минвшего сезона. Наша ставка — победа «Далласа».

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Далласа» забрасывают по 4 шайбы. В межсезонье в победных встречах техасцы забили соперникам 16 голов. Так, что можно рискнуть и поставить на результативный хоккей.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.85.