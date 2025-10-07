В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 октября, начало — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Ак Барс» занимает 6 место, «барсы» в 12 матчах одержали 6 побед и потерпели 6 поражений. Казанский коллектив аккумулировал 13 очков.

Последние матчи: В последней встрече Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» нанес поражение «Амуру» (3:1). Отлично в составе победителей сыграла первая тройка хоккеистов: по шайбе в сетку ворот «тигров» забросили Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов.

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграет травмированный Альберт Яруллин, под вопросом участие Тимура Билялова.

Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Ак Барса» одержали четыре победы, включая игры с «Амуром» (5:1), «Металлургом» (4:3) и «Барысом» (2:1).

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» потерял две строчки в Восточной конференции и расположился на 8 месте при 12 очках. Хоккеисты из Астаны одержали 5 побед и потерпели 7 поражений.

Последние матчи: «Барыс» не может найти свою игру во втором матче подряд, проиграв в этот раз «Сибири». Всё решилось в серии буллитов, так как команды сыграли вничью (0:0). Казахи не реализовали ни одного броска, проиграв сопернику со счетом 0:2.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Бояркин, Томпсон.

Состояние команды: «Барыс» пока буксует в Континентальной хоккейной лиге, казахи в последнее время уступает соперникам, так было в игре с «Локомотивом» (1:6) и «Ак Барсом» (1:2). Из положительного отметим игру хоккеистов из Астаны против «Адмирала» (3:0) и «Сибири» (6:4).

«Ак Барс» одержал четыре победы в пяти матчах

«Барыс» проиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Ак Барс» переиграл «Барыс» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 4.80, а победа «Барыса» — в 5.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Ак Барс» уже обыгрывал в этом сезоне казахов, да и команда сейчас находится на ходу в отличии от «Барыса». Ожидаем от хозяев, если не разгромной, но уверенной победы над соперником.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В прошлой встрече команды забросили друг другу 3 шайбы, открытого и яркого хоккея от «Ак Барса» и «Барыса» вряд ли стоит ожидать.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.90.