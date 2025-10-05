прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В 10 матчах «Сибирь» заработала 8 очков, вследствие чего очутилась на 10-й строчке в таблице Восточной конференции, опережая на 2 пункта «Салават Юлаев».

Последние матчи: Последнюю победу команда, которой на тот момент руководил Вадим Епанчинцев, одержала в игре с уфимцами на домашнем льду (3:2, бул.).

В 3-х следующих матчах «Сибирь» осталась без набранных баллов, хотя не во всех выглядела по игре безнадежно. Поражения «снеговиков» были зафиксированы во встречах с «Барысом» (4:6), «Металлургом» Мг (3:4) и «Салаватом Юлаевым» (2:5).

Не сыграют: Иван Климов, Дэвид Фарранс, Андрей Чуркин.

Состояние команды: Ключевые задачи «Сибири» в этом сезоне предполагают обязательный выход в плей-офф, но старт регулярного чемпионата уже не задался по многим причинам.

Неудовлетворительные результаты, во многом обусловленные отсутствием кадровой глубины, привели к отставке Вадима Епанчинцева, но едва ли игра «Сибири» кардинально улучшится в ближайшее время.

«Барыс»

Турнирное положение: В 11 матчах «Барыс» набрал 11 очков, с которыми закрепился на 7-й строчке Востока, на 1 турнирный пункт опережая 8-й «Адмирал».

Последние матчи: Предыдущие недели команда Михаила Кравца провела неудачно по результатам, потерпев 4 поражения кряду. Но серии подошел конец в яркой встрече с «Сибирью» (6:4).

Победа над потенциальным прямым конкурентом дополнилась локальным успехом в игре с «Адмиралом» (3:0). Однако в последнем туре «Барыс» оказался беспомощным на фоне «Локомотива» (1:5).

Не сыграют: Алихан Асетов, Тайс Томпсон.

Состояние команды: На старте текущего сезона «Барыс» демонстрирует особенность, которой катастрофически не хватало сезоном ранее — желание биться за результат.

В настоящее время команда Михаила Кравца старается выработать дисциплину, которая, в свою очередь, позволит задуматься о тактическом уровне, способном закрепить «Барыс» в зоне топ-8.

Статистика для ставок

«Барыс» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних «Барыс» забивал 4 гола и более

В 4 матчах из 5 последних «Сибирь» пропускала 4 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.60, а победа «Барыса» — в 3.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: На текущий момент «Барыс» трудно назвать стабильным, но то же самое сейчас можем сказать о «Сибири», системные проблемы которой позволят казахам навязать борьбу в условиях сомнительного статуса аутсайдера, который, скорее, носит формальный характер.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.85.

Прогноз: В ряде предыдущих матчей «Сибирь» редко покидала площадку без щедрой порции голов в свои ворота.

Для «Барыса» оборонительная уязвимость сибиряков, безусловно, является шансом на улучшение собственных показателей продуктивности.

