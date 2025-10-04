прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 4 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 11 матчах «Нефтехимик» набрал 14 очков, с которыми разместился на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 2 пункта отставая от 2-х лидеров.

Последние матчи: В рамках последней серии без поражений команда Игоря Гришина дважды кряду уверенно разобралась с «Автомобилистом». Сперва в гостях (4:1), затем — дома (5:2).

В следующих матчах «Нефтехимик» на выезде взял верх над «Торпедо» (2:1) и московским «Динамо» (3:2). Вернувшись на домашний лед, нижнекамцы попали под удар «Лады» (1:4).

Не сыграют: Александр Дергачев, Никита Попугаев, Максим Сушко.

Состояние команды: Довольно неожиданно «Нефтехимик» проник в тройку лидеров Восточной конференции, в зоне которой уверенно справляется с давлением со стороны больших команд.

Сейчас коллектив Игоря Гришина показывает весьма убедительную игру, характерными чертами которой остаются активный прессинг, физическая борьба и нацеленность на активные бросковые попытки.

«Автомобилист»

Турнирное положение: После 13 сыгранных матчей «Автомобилист» находится на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. Набрав 13 очков, екатеринбуржцы отстают от «Нефтехимика» на 1 пункт.

Последние матчи: После зрелищной победы над «Спартаком» (4:3, бул.) команда Николая Заварухина потерпела 3 поражения кряду — в 2-х матчах с «Нефтехимиком» (1:4, 2:5) и в игре с «Локомотивом» (2:3, от).

Серия потерь очков была прервана в очередной встрече с «Ак Барсом», которая сопровождалась очередным мощным выступлением уральцев (4:1). В следующем матче «Автомобилист» справился с «Амуром» (3:1).

Не сыграют: Кертис Волк, Стефан Да Коста, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Состояние команды: На начальном этапе чемпионата «Автомобилист» выглядит неоднозначно, продвигаясь по турнирной дистанции без последовательности в отношении уровня хоккея.

Команда Николая Заварухина приучила нас к тому, что, как правило, действует под настроение — в отдельных играх «Автомобилист» способен выдать первоклассный перфоманс, а другие может провалить без ведомых причин.

Статистика для ставок

Победой «Нефтехимика» закончились 3 последние личные встречи

В 3 последних личных встречах «Нефтехимик» забивал 3 гола и более

В 4 личных встречах из 5 последних команды забрасывали 5 шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.35, а победа «Автомобилиста» — в 2.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: На стартовом отрезке чемпионата «Нефтехимик» внезапно стал специалистом по «Авто». Команда Гришина ранее успешно читала игру екатеринбуржцев, а в настоящее время демонстрирует готовность вновь прибить одного из прямых конкурентов, форма которого пока вызывает вопросы.

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 2.05.

Прогноз: «Нефтехимик» добивается промежуточных успехов за счет игры, нацеленной на атаку. С проблемами «Автомобилиста» в обороне хозяева встречи способны в очередной раз показать все сильные стороны наступательного хоккея.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.80.