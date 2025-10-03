прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на арене «Нагорный» 3 октября, начало — в 19:00 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы в Западной конференции занимают 2 место, за плечами хоккеистов «Торпедо» 8 побед и 3 поражения. На данный момент команда набрала 17 очков и всего лишь на один пункт отстаёт от «Локомотива».

Последние матчи: «Торпедо» одержало волевую победу над одной из лучших команд КХЛ — СКА из Санкт-Петербурга. К началу третьего периода нижегородцы уступали сопернику в две шайбы, пока свое ключевое слово не сказали Егор Виноградов и Василий Атанасов. В овертайме победный гол в составе «Торпедо» забил Боб Нарделла.

Не сыграют: После травмы в строй команды вернулся Максим Летунов.

Состояние команды: После серии неудачных игр, которая состояла из трех встреч, хоккеисты «Торпедо» подправили турнирное положение, одержав две победы подряд и обе над командой СКА. Помимо волевой победо нижегородцы переиграли хоккеистов из Санкт-Петербург со счетом 5:2.

«Северсталь»

Турнирное положение: В Западной конференции «Северсталь» занимает 9 место. В 10 матчах команда набрала 10 очков.

Последние матчи: В 10-й игре регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» одержала крупную победу над минским «Динамо» (5:2).

Не сыграют: Из-за травм в предстоящей игре не сыграют Томас Грегуар, Константин Шостак и Артем Щучинов.

Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Северстали» одержали три победы и потерпели два поражения. Череповчане смогли одолеть «Сибирь» (4:2) и «Барыс» (3:2), но уступили в играх против минского «Динамо» (2:4) и «Локомотива» (1:2).

Статистика для ставок

«Северсталь» прервал проигрышную серию из двух матчей

«Торпедо» одержало вторую победу подряд

«Торпедо» и «Северсталь» в этом сезоне КХЛ еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.10, ничья — в 4.30, а победа «Северстали» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Лидер Западной конференции вполне может добиться положительного результата в домашней игре против «Северстали». Хоккеисты «Торпедо» доказали, что трехматчевая проигрышная серия не деморализовала команду. Ждем победы со стороны нижегородцев.

2.10 Победа «Торпедо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Торпедо» — «Северсталь» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Северстали» и «Торпедо» забрасывают по 3-4 шайбы. Так что ожидает от команд яркого и результативного хоккея.

2.05 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Торпедо» — «Северсталь» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.