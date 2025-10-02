В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 2 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 10 играх «Нефтехимик» заработал 14 баллов, с которыми закрепился на 2-й строчке Восточной конференции — на 2 пункта нижнекамцы отстают от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: Последний раз команда Игоря Гришина покидала ледовую площадку без набранных очков полторы недели назад — в гостевой встрече было зафиксировано поражение от «Трактора» (2:3).

Следующие четыре матча «Нефтехимик» провел образцово по результатам: дважды нижнекамцы прибили «Автомобилист» (4:1, 5:2), взяли верх над «Торпедо» (2:1) и расправились с «Динамо» Москва (3:2).

Не сыграют: Александр Дергачев, Максим Ушко, Никита Хоружев.

Состояние команды: «Нефтехимик» по-прежнему воспринимается как одно из открытий сезона: с приходом Игоря Гришина команда обрела боеспособный характер и системную игру, эффективность которой подтверждена в матчах с топ-соперниками.

Нынешний «Нефтехимик» не слишком горит желанием засматриваться на статус команды оппонентов, нередко предпочитая брать инициативу в свои руки, а одним из главных сильных его качеств остается игра на контратаках наряду со ставкой на высокую реализацию.

«Лада»

Турнирное положение: Оставшись с 3 баллами после 10 матчей, «Лада» окопалась на 11-й строчке в таблице Западной конференции. На 5 пунктов тольяттинцы отстают от ближайших конкурентов.

Последние матчи: Победа в 1-м туре над «Автомобилистом» остается единственной в активе команды Павла Десяткова, который накануне пришел на смену Борису Миронову.

Ныне «Лада» не побеждает на протяжении 9 матчей. Недавно тольяттинцы дома крупно проиграли «Шанхайским Драконам» (1:4), после чего в гостях были разбиты ЦСКА (2:7) и «Сочи» (0:4).

Не сыграют: В составе «Лады» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Кризисный этап «Лады» остается одним из самых острых среди всех команд лиги, и с назначением Павла Десяткова команда пока не обрела импульс, за счет которого можно было бы начать набирать очки.

Сегодня «Лада» ассоциируется с колоссальными проблемами в организации игры и дисциплине. Оборона тольяттинцев не способна сдерживать давление, а линия нападения остается одной из самых низких с точки зрения продуктивности.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не проигрывает на протяжении 4 последних матчей

В 5 матчах из 6 последних «Нефтехимик» не пропускал больше 2 голов

В 3 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: «Нефтехимик» набрал потрясающую форму, демонстрируя стабильность в игре и результатах. «Лада», в свою очередь, по-прежнему находится в глубоком кризисе, и текущее ее положение не позволит рассчитывать на очки в такой игре.

Ставка: «Нефтехимик» победит с форой -1 за 1.84.

Прогноз: Команда Гришина на текущем этапе не просто копит баллы, но и показывает хороший по содержанию хоккей, характерной чертой которого является высокая атакующая активность и соответствующая реализация. «Ладе» с ее проходной защитой будет трудно избежать очередного крупного провала.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 3.5 за 2.10.