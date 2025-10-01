прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В девяти матчах «Авангард» набрал 14 очков, с которыми сместился на третью строчку в таблице Восточной конференции. От первого «Металлурга» омичей отделяет дистанция в 2 пункта.

Последние матчи: На протяжении последних недель команда Ги Буше сформировала серию из шести подряд матчей без поражений, которая закончилась гостевыми победами над «Ак Барсом» (6:1) и СКА (4:2).

Потопить беспроигрышный ряд «Авангарда» удалось днями ранее «Трактору» (1:5). Однако уже в следующем матче «ястребы» вернулись в привычный тонус и разбили «Салават Юлаев» (5:2).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: На текущий момент «Авангард» является одним из самых содержательных клубов Востока, если оценивать уровень игры, демонстрируемый омичами на отрезке в несколько недель.

На льду коллектив Ги Буше любит действовать первым номером, активно применяя контроль и грамотно действуя в чужой зоне. За счет высокой реализации омичи заканчивают матчи с крупной разницей в свою пользу, хотя бывают и исключения.

«Адмирал»

Турнирное положение: После восьми сыгранных матчей «Адмирал» расположился на девятой строчке Востока с 8 очками на турнирном счету. По дополнительной разнице «моряки» отстают от восьмого «Амура».

Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» выдал весьма неплохой отрезок, в рамках которого заработал 5 очков в трех встречах, в том числе путем побед над «Сибирью» (2:0) и «Шанхайскими Драконами» (4:0).

Однако за чередой качественного хоккея последовала цепочка неудачных игр. В частности, коллектив Леонида Тамбиева потерпел поражения от «Динамо» Москва (3:4, бул.), ЦСКА (4:5) и «Барыса» (0:3).

Не сыграют: У «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Адмирал» претендует на место в плей-офф, однако трудность этой цели обусловлена уровнем командного исполнения, который дальневосточники показывают на дистанции.

Нынешний «Адмирал» обладает весьма скромными ресурсами, если сравнивать с некоторыми другими конкурентами, в связи с чем команда зачастую рассчитывает исключительно на хорошую форму отдельных лидеров.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 3 последних личных встречах

В 2 личных встречах из последних 2 «Авангард» забивал 4 гола и более

На домашнем льду «Авангард» не проигрывает на протяжении 4 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 5.00, а победа «Адмирала» — в 4.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: Несмотря на промахи в отдельных матчах, форма омичей на дистанции внушает доверие. На домашнем льду «Авангард», как правило, черпает дополнительную силу, а «Адмиралу», в свою очередь, тяжело сохранять уверенность на чужой территории.

Ставка: «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: Команда Ги Буше всегда нацелена на атакующий хоккей, и чаще всего у нее получается реализовать большую часть тактических замыслов. С проблемами позиционного характера в обороне «Адмирал» рискует допустить крупный провал по счету, не выдержав давления омичей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 2.17.