В среду, 1 октября, состоится матч КХЛ, в котором «Авангард» примет «Адмирал». Начало игры — в 16:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

20' 4:1 закончился первый период, старт сумасшедший для «Авангарда», но в концовке одну шайбу пропустили. Главное не растратить силы и два следующих периода провести с таким же рвением, а «Адмирал» явно перестроит свою игру, очень блекло начали игру гости.

20' ГООООООООЛ! Олсон забивает четвёртый гол в сезоне! В конце первого периода всё-таки смогли отыграть хотя бы одну шайбу. Гераськин начал атаку, продолжил её Завгародний и отдал передачу на Олсона, сел на колено игроки на вытянутых руках послал шайбу в дальнюю девятку мощным броском.

19' Мартынов мощно убегал с напарником в атаку, не стал отадавать передачу, персонально с партнёром играл защитник, решил выкатиться в центр зоны, выждал паузу и бросил на противоходе.

19' Очередное вбрасывание в зоне «Адмирала» после проброса.

18' В этой же атаке досталось Котляревскому от Шулака, судьи этот момент оставили без внимания.

17' Как же хорош в прессинге «Авангард», теперь Окулов отдал передачу на Потуральски, после отбора шайбы Константином. Один находился рядом с пятаком Эндрю, и попал в плечо Хуске.

16' Не смогли встать в зоне игроки «Адмирала», бригада меньшинства отлично сдерживала атаку, ни одного броска по воротам Мишурова нанести не смогли.

15' Игумнов выкрал шайбу у Кошелева на синей линии, но Семён сам же ситуацию исправил, выбил шайбу и Иван скорость потерял.

15' Первое большинство в матче, и вот он шанс для гостей. Артём Блажиевский наказан малым штрафом за подножку.

13' ГОООООООООООЛ! Не могут остановиться омичи! Шарипзянов бросил в тот момент, когда Коледов находился перед вратарём. Очередное вбрасывание выиграли омичи, шайбу не вывели из зоны, постарались «ястребы» зону закрыть. Эндрю Потуральски отдал передачу на Чистяков, а он перевёл на Дамира, в касание капитан завершил комбинацию точным броском в девятку.

12' Тридцатисекундный перерыв взял Леонид Тамбиев, надо встряхнуть команду. Также Шугаева заменил Адам Хуска.

12' ГОООООООООЛ! Как же быстро влетают шайбы в ворота гостей! Марсель Ибрагимов с полу борта нанёс бросок, отмечаем выигранное вбрасывание Потуральски, Галимов нанёс бросок, шайба по закруглению отлетела к Марселю. Перекрыл защитник обзор вратарю, и низом Ибрагимов отправил шайбу в ворота.

12' Первая рекламная пауза, гостям нужно перевести дух, а праздник на арене в Омске продолжается.

11' ГООООООООООООЛ! Ещё одна шайба залетает в ворота Дмитрия Шугаева. Окулов вошёл в зону, бросил, тут же на подборе оказался Фьоре, бросил по воротам и Окулов удачно подставил, в ближний шайба залетела. Шугаеву просто не повезло, удачный рикошет от клюшки Окулова.

09' Коледов находился один между синей линией и кругом вбрасывания, выкатился под бросок и на уровне щитка бросил, но Мишуров на месте. До этого Коледов на пятаке с Потуральски выяснял отношения.

08' Тут же, похожий момент создают омичи, Фьоре шайбу отобрал и Мартынов мог второй раз забрасывать, с той же позиции нанёс бросок игрок, вратарь отразил бросок.

07' ГОООООООООООЛ! Игорь Мартынов забивает первую шайбу в матче. Артём Блажиевский запустил шайбу в зону, он же продолжил давление, шайбу отобрал и Джовани Фьоре отдал эффектную и очень красивую передачу из-за ворот на Игоря Мартынова.

06' Только «Адмирал» начинает свою атаку, тут же нападающие «Авангарда» идут в прессинг двумя игроками с третьим страхующим.

05' Старков скорость набрал, но Чистяков сбил ему скорость в зоне атаки, не смог продавить защитника и шайбу потерял, в четвером бежали в атаку гости.

04' Василий Пономарёв получил передачу от Игоря Мартынова на фланге зоны, и бросил прямо во вратаря, не смог дальше проехать, защитники активно сыграли в обороне.

04' Проходят среднюю зону гости длинными передачами, не опасаются проброса, просто вкидывают шайбу в зону «Авангарда».

03' Дважды отбрасываются игроки «Адмирала», нажимают с самого начала омичи.

02' Активно начинают омичи, Окулов создал первый опасный момент, после броска Чистякова шайба напрваилась к Константину, где на точке вбрасывания находился игрок, и бросил в штангу.

01' Поехали, начинаем матч в Омске! Торжественное вбрасывание провела двухкратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, уроженка Омска, Евгения Канаева.

До матча

16:30 Команды и судьи вышли на лёд, всё готово к началу, после гимна начинаем игру.

16:25 Джозеф Чеккони проводит первую игру в КХЛ, игрок вернулся в состав после травмы на предсезонных играх. Первая игра Чеккони и третье день рождение со дня открытия «G-Drive Арены».

16:15 Матч пройдёт на стадионе «G-Drive Арена», вместимость — 12 011 зрителей

16:10 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Главные судьи — Кочетов Евгений, Морозов Сергей; линейные судьи — Колясников Илья, Славиковский Роман

Стартовые составы

«Авангард»: Андрей Мишуров, (Никита Серебряков); Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов (К), Джованни Фьоре — Игорь Мартынов — Василий Пономарёв; Марсель Ибрагимов — Максим Лажуа, Константин Окулов — Эндрю Потуральски — Александр Волков; Вячеслав Войнов — Артём Блажиевский, Михаил Котляревский — Николай Прохоркин — Дмитрий Рашевский; Джозеф Чикони — Михаил Гуляев, Ансель Галимов — Иван Игумнов

«Адмирал»: Дмитрий Шугаев (Адам Хуска); Либор Шулак (К) — Марио Грман, Егор Петухов — Семён Кошелев —Аркадий Шестков; Павел Коледов — Семён Ручкин, Дмитрий Завгородский — Каил Олсон — Игорь Гераськин; Георгий Солянников — Владислав Леонтьев, Павел Шэн — Степан Старков — Даниил Гутик; Александр Дарьин — Иван Муранов — Вячеслав Основин

«Авангард»

Омичи после девяти сыгранных матчей, идут на третьей строчке, и в случае победы в основное время выйдут на первое место. Команда вернулась домой после четырёх матчевой выездной серии, где трижды омичи одержали верх: СКА — 4:2 , «Ак Барс» — 6:1, «Салават Юлаев» — 5:2 и потерпели одно поражение от «Трактора» — 1:5.

В плане игры у омичей всё прекрасно. Команда занимает третье место по показателю заброшенных шайб, также команда одна из лидеров по пропущенным. Что касается лидеров, в выездной серии отметились Семён Чистяков (3+2) и Иван Игумнов (1+2). Чистяков входит в пятёрку лучших бомбардиров и снайперов регулярки среди защитников (3+4).

«Адмирал»

Ниикита Тертышный усилил дальневосточников перед матчем с «Авангардом». В обмен «Торпедо» получили денежную компенсацию. Тертышный в стане нижегородцев не прижился, возможно в составе Леонида Тамбиева перезагрузит карьеру

Что касается самой игры команды, то здесь имеются проблемы с набором очков у лидеров. Среди нападающих стоит выделить Александра Дарьина с 6 очками он лидер по нападающим, также Степан Старков и Даниил Гутик — 5 очков в своём активе имеют.

В домашней серии клуб выиграл первые два матча не пропустив ни одной шайбы — «Шанхайские Драконы» (4:0), «Сибирь» (2:0). Затем московские клубы «Динамо» (3:4 б) и ЦСКА (4:5) приехали во Владивосток, в упорной борьбе проходили встречи и с перевесом в одну шайбу хозяева уступили, но одно очко с «Динамо» удалось забрать.

