В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: В активе «Спартака» 9 очков после 8 сыгранных матчей — в таблице Западной конференции столичный коллектив прописался на седьмой позиции, опередив по дополнительной разнице «Динамо» Москва.

Последние матчи: В начале нового регулярного сезона команда Алексея Жамнова потерпела 3 поражения кряду, после чего одержала эффектную победу над ЦСКА (6:5, бул.), которая стала лишь второй.

После дерби с армейцами «Спартак» проиграл «Автомобилисту» в безумном матче в Екатеринбурге (4:5, бул.), а следом — расправился с «Трактором» (5:3), но не сумел проделать то же самое на территории «Металлурга» Мг (2:3, от).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Иван Рябов.

Состояние команды: Начальный этап чемпионата «Спартак» проводит совсем не так, как ожидаюсь по результатам, хотя в плане турнирного положения нынешняя ситуация вполне рабочая.

В игровом отношении «Спартак» в отдельных матчах показывает лучшую версию себя в атакующих фазах, однако проблемы в обороне чаще выходят на передний план и тем самым разрушают всю игровую структуру столичного коллектива.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 8 играх «Драконы» забрали 10 очков, за счет которых поднялись на четвертую позицию в таблице Запада, на 1 турнирный пункт опередив четырех номинальных конкурентов.

Последние матчи: Неделей ранее команда Жерара Галлана впервые в сезоне провела серию матчей на Дальнем Востоке. Несмотря на разное содержание этих игр, каждая встреча обернулась для китайцев неудачей — 4:5 в матче с «Амуром», — 0:4 против «Адмирала».

Вернувшись в Санкт-Петербург, «Шанхайские Драконы» нанесли поражение «Торпедо» (1:0, от), а в гостях уступили московскому «Динамо» (2:3, от). В последней игре китайцы прибили «Ладу» (4:1).

Не сыграют: У «Шанхайских Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На дистанции 8 матчей «Шанхайские Драконы» демонстрируют непоследовательные результаты ввиду отсутствия стабильности в игровом значении.

Тем не менее команда показывает характер и желание биться за результат даже если на площадке все идет не по плану. Игра «Драконов» ныне сопровождается неплохими атакующими действиями и при этом дополняется достаточно частыми провалами в обороне.

Статистика для ставок

В 4 матчах «Спартака» из последних 5 было забито 6 и более голов

В 3 матчах из 4 последних «Спартак» забивал 4 гола и более

В 3 матчах из 4 последних «Шанхайские Драконы» не забивали больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.50, а победа «Шанхайских Драконов» — в 3.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: В контексте уровня игры «Драконы» далеки от образцовой команды, но вместе с тем штаб Жерара Галлана, как правило, требует от своих подопечных высокой самоотдачи. С настроем на борьбу шанхайцы способны замахнуться на результат на льду «Спартака», который все еще испытывает проблемы.

Ставка: «Шанхайские Драконы» не проиграют за 1.98.

Прогноз: К обороне «Спартака» по-прежнему возникают вопросы. Для «Драконов» тем временем это шанс закончить встречу с высоким показателем результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 за 2.06.