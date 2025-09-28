В воскресенье, 28 сентября, «Спартак» примет «Шанхайских Драконов» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Шанхайские Драконы»

20' Перерыв. «Спартак» больше владеет инициативой, но и «Драконы» выдают отрезки с острыми атаками, закономерная ничья после первого периода.

20' На пятак «Спартака» перспективно простреливал Душак, где Куинни подставлял клюшку, которую заблокировали защитники хозяев.

19' Здорово открылся Попугаев на пятаке «Спартака», доставили ему шайбу партнеры, но не сумел о обработать её.

19' Мало что получается в атаке у «Драконов», в офсайд попал Рендулич при входе в зону хозяев.

17' Позиционная атака «Спартака», продолжают хозяева наседать на ворота «Драконов».

16' Соболев размахнулся от ушей и мощно щелкнул от синей линии по воротам «Драконов», справился вратарь гостей Рибар.

15' Локхарт кистевым сильным броском пытался поразить ворота «Драконов», но Рибар не спит.

14' Сукезе бросил после входа в зону «Спартака», щитками отразил шайбу Загидулин.

13' Захватили инициативу спартаковцы, больше хозяева атакуют в последние минуты.

12' Зайцев на точность с кистей бросил, Рибар момент броска видел, и спокойно ловушкой шайбу поймал.

12' Королев набросил от синей линии на ворота «Драконов», Рибар со второй попытки шайбу зафиксировал.

11' Убегали 3 в 2 игроки «Драконов», Спенсер Фу на точность решил бросить, но промахнулся.

09' Активно идет игра, атакой на атаку отвечают соперники.

08' Активная смена от «Спартака», от синей линии набрасывали на ворота «Драконов» хозяева, справляются защитники и вратарь гостей.

07' Гооол! 1:1. Рендулич продемонстрировал высокое мастерство, самостоятельно обыграв защитника и вратаря «Спартака», в пустые ворота шайбу он завёз.

07' Гооол! 1:0. Тодд с сопротивлением от защитника бросил и попал прямо под перекладину ворот «Драконов», шайба в «мертвую зону» Рибару попала.

06' Локхарт от синей линии зарядил по воротам «Драконов», отбил блином шайбу Рибар.

05' Удаление у «Драконов». На 2 минуты удален Кузнецов, за задержку соперника.

05' «Спартак» в полном составе.

05' Серия бросков по воротам «Спартака» от «Драконов» в большинстве, Загидулин справляется с угрозами.

04' Получилась у «Спартака» контр-атака, бросок Локхарта из под защитника «Драконов», ловушкой шайбу отразил Рибар.

03' Удаление у «Спартака». На 2 минуты удален Соболев, за подножку.

03' В штангу попали «Драконы», активно копая на пятаке, Кузнецов это сделал, еще и удаление на себе заработал.

02' Активное начало от «Спартака», Пашин из-за ворот пытался завезти шайбу в ворота гостей, Рибар спас «Драконов».

02' Бросок Королёва от борта по воротам «Драконов», видел момент броска Рибар и шайбу поймал.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Драконами».

До матча

13:58 Команды на льду, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет в дворце спорта «Мегаспорт», вмещающем 12 396 зрителей.

13:40 Главные судьи: Беляев Дмитрий и Фатеев Иван.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Загидулин, Николаев; Кин, Соболев, Орлов, Зайцев, Королев, Миронов; Мальцев, Локхарт, Ружичка, Порядин, Пашин, Тодд, Коростелёв, Лукьянцев, Рубцов, Холодилин, Беляев, Филин.

Стартовый состав «Шанхайских Драконов» Телеграм ХК «Шанхайские Драконы»

«Шанхайские Драконы»: Кареев, Рибар; Кленденинг, Душак, Райлли, Сомерби, Бишофф, Брынцев; Эллис, Меркли, Кузнецов, Саттер, Фу, Рендулич, Акользин, Сукезе, Спунер, Куинни, Попугаев, Бурмистров.

«Спартак»

В активе «Спартака» 9 очков после 8 сыгранных матчей — в таблице Западной конференции столичный коллектив прописался на седьмой позиции, опередив по дополнительной разнице «Динамо» Москва. В начале нового регулярного сезона команда Алексея Жамнова потерпела 3 поражения кряду, после чего одержала эффектную победу над ЦСКА (6:5, бул.), которая стала лишь второй. После дерби с армейцами «Спартак» проиграл «Автомобилисту» в безумном матче в Екатеринбурге (4:5, бул.), а следом — расправился с «Трактором» (5:3), но не сумел проделать то же самое на территории «Металлурга» Мг (2:3, от).

Начальный этап чемпионата «Спартак» проводит совсем не так, как ожидаюсь по результатам, хотя в плане турнирного положения нынешняя ситуация вполне рабочая. В игровом отношении «Спартак» в отдельных матчах показывает лучшую версию себя в атакующих фазах, однако проблемы в обороне чаще выходят на передний план и тем самым разрушают всю игровую структуру столичного коллектива. В предстоящем матче не помогут команде Дмитрий Вишневский, Иван Рябов.

«Шанхайские Драконы»

В 8 играх «Драконы» забрали 10 очков, за счет которых поднялись на четвертую позицию в таблице Запада, на 1 турнирный пункт опередив четырех номинальных конкурентов. Неделей ранее команда Жерара Галлана впервые в сезоне провела серию матчей на Дальнем Востоке. Несмотря на разное содержание этих игр, каждая встреча обернулась для китайцев неудачей — 4:5 в матче с «Амуром», — 0:4 против «Адмирала». Вернувшись в Санкт-Петербург, «Шанхайские Драконы» нанесли поражение «Торпедо» (1:0, от), а в гостях уступили московскому «Динамо» (2:3, от). В последней игре китайцы прибили «Ладу» (4:1).

На дистанции 8 матчей «Шанхайские Драконы» демонстрируют непоследовательные результаты ввиду отсутствия стабильности в игровом значении. Тем не менее команда показывает характер и желание биться за результат даже если на площадке все идет не по плану. Игра «Драконов» ныне сопровождается неплохими атакующими действиями и при этом дополняется достаточно частыми провалами в обороне.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 5 матчей между собой. В рамках регулярного сезона КХЛ было проведено 4 игры: команды одержали по 2 победы каждая, «Спартак» (5:1 и 2:0), «Куньлунь» (4:2 и 3:2 Б). Так же, команды сыграли в предсезонном матче, тогда победил «Куньлунь» со счетом 4:1. В августе нынешнего года соперники сыграли контрольный матч, который завершился победой «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 24 матча. В 13 играх победил «Спартак» в основное время, в 8 «Куньлунь». В овертаймах и буллитах побеждал только «Куньлунь»: 2 раза в овертайме и 1 раз в серии буллитов.

