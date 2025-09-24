прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в «ВТБ-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 7 играх «Динамо» Москва набрало 7 очков — в таблице Западной конференции бело-голубые находятся на девятой позиции, по дополнительной разнице отставая от «Шанхая».

Последние матчи: Первая победа «Динамо» Москва пришлась на третий по счету матч в новом сезоне — на гостевой территории столичный коллектив взял верх над «Металлургом» Мг (2:1, бул.).

В следующих играх команда Алексея Кудашова уступила «Авангарду» (4:7) и «Барысу» (2:5). Вернуться в нужный ритм динамовцам удалось на Дальнем Востоке, где накануне были одержаны победы над «Адмиралом» (4:3, бул.) и «Амуром» (3:1).

Не сыграют: В составе «Динамо» Москва кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Начало сезона складывается для «Динамо» Москва не лучшим образом — с хорошим набором исполнителей столичный коллектив не оправдывает высоких ожиданий, если отталкиваться от промежуточных результатов и содержания игры.

Основной проблемой команды Алексея Кудашова, который за счет недавних побед, вполне возможно, избежал отставки, остается отсутствие характера. Во многом из-за недостаточной самоотдачи динамовцы допускают провалы в защите и не могут включаться в динамичную борьбу.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» провели 6 матчей — в таблице Запада команда прописалась на восьмом месте с 7 очками на счету. От зоны топ-8 ее отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В одном из матчей предыдущих игровых дней коллектив Жерара Галлана сотворил сенсацию, на домашней арене разгромив «Локомотив» (4:1).

После игры с действующим чемпионом «Шанхайские Драконы» допустили два поражения кряду — на льду «Амура» (4:5) и «Адмирала» (0:4). В последней же встрече китайцы прервали серию «Торпедо», зафиксировав победу на «СКА-Арене» (1:0 от).

Не сыграют: У «Шанхайский Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В этот сезон «Шанхайские Драконы» ворвались довольно ярко, результатами подтвердив высокие турнирные цели, предполагающие обязательное попадание в кубковый раунд.

С игровой точки зрения у команды Галлана по-прежнему получается не все, но, несмотря на трудности в атаке и проблемы оборонительного плана, шанхайцы стараются действовать с позиции скорости и большого объема физических единоборств.

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 голов и более

В 3 матчах из 4 последних «Динамо» Москва забивало 3 гола и более

В 2 последних матчах «Шанхайские Драконы» остались без заброшенных шайб в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.40, а победа «Шанхайских Драконов» — в 3.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В последних матчах команда Галлана смотрелась весьма скромно в контексте реализации, но текущую проблему можно выправить на льду соперника, способного провалиться в обороне под натиском.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 за 2.10.

Прогноз: Сейчас «Динамо» является прямым конкурентом, матч с которым китайцы могут воспринимать в качестве возможности разжиться очками и вместе с тем провести игру в равных условиях по соотношению сил.

Ставка: «Шанхайские Драконы» не проиграют за 1.90.