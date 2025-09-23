В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: В 6 играх СКА набрал 9 очков — в таблице Западной конференции армейцы с Невы поднялись на второе место, по дополнительной разнице опережая «Локомотив».

Последние матчи: Игра с «Торпедо» в рамках первой недели регулярного сезона остается последней, когда команда Игоря Ларионова покидала площадку без победного результата (2:3, от).

За проигранной встречей в Нижнем настала серия из четырех выигранных. В «Ледовом» СКА взял верх над «Трактором» (5:2), «Ладой» (6:1) и минским «Динамо» (3:2, от). На выезде, в свою очередь, питерцы вновь разгромили «Ладу» (0:3).

Не сыграют: Никита Зайцев, Андрей Педан.

Состояние команды: После череды неоднозначных результатов СКА, похоже, набрал оптимальные кондиции, а вместе с тем — поставил на поток матчи, в которых команда стабильно набирает по два очка.

Одним из достоинств петербуржцев на текущем отрезке является игра в обороне. Дисциплина в своей зоне взята за основу тактических замыслов штаба Ларионова. Не в ущерб защите, СКА не отказывается и от активной атаки.

«Авангард»

Турнирное положение: После 6 матчей «Авангард» поднялся на вторую строчку Восточной конференции. С 10 очками на счету омичи отстают от «Металлурга» Мг на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После поражения от «Ак Барса» в первой игре регулярного сезона «Авангард» сделал нужные выводы и к текущему моменту больше не проиграл ни разу.

Победная серия команды Ги Буше стартовала со скромного матча против «Амура» (2:1), а продолжилась событийными встречами с «Динамо» Москва (7:4) и «Динамо» Минск (5:4, бул.). Дома омичи также взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2, от), а в гостях прибили «Ак Барс» (6:1).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: «Авангард» стал одним из топ-клубов лиги, который прибавил в качестве игры после неудачи в дебюте. В настоящий момент коллектив Ги Буше излучает уверенность и готовность добиваться результата на дистанции.

Нацеливаясь на тактическое превосходство, канадский штаб желает, чтобы команда действовала активно в нападении и не стеснялась завершать атаки путем быстрых комбинаций. Однако в отдельно взятых матчах «Авангард» допускает много провалов в своей зоне.

Статистика для ставок

СКА не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

«Авангард» не проигрывает на протяжении 5 последних матчей

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.30, а победа «Авангарда» — в 2.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Обе команды подходят к матчу в превосходной форме, но вместе с тем СКА играет дома, где при поддержке родных трибун будет чуточку легче справиться со столь непростым соперником.

Ставка: СКА победит в матче за 1.85.

Прогноз: Обе команды успели провести серию ярких игр, в которых преобладала атакующая насыщенность. В предстоящей битве характеров команды могут пойти по такому же сценарию, продемонстрировав сильнейшие качества в нападении.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.