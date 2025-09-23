Во вторник, 23 сентября, питерский СКА примет омский «Авангард» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

07' Короткий вывалился один на один с вратарем «Авангарда», спас гостей Серебряков.

06' Гримальди бросил с центра зоны «Авангарда», отразил шайбу клюшкой Серебряков.

05' Не получается пока у СКА закрепиться в зоне атаки, очередной проброс и вбрасывание в зоне армейцев.

03' Активное начало от обеих команд, в атаку играют соперники.

02' Гооол! 0:1. Потуральски сделал подставление клюшки под наброс Ибрагимова от борта. Не среагировал вратарь СКА Заврагин.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за игроками СКА.

До матча

19:25 Команды на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдёт в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

19:10 Главные судьи: Алексей Белов и Юрий Оскирко из Ярославля.

Стартовые составы команд

Стартовый состав СКА В контакте ХК СКА

СКА: Иванов, Заврагин; Мёрфи, Сапего, Филлипс, Менелл, Смирнов, Галенюк, Выдренков; Бландизи, Плотников, Локтионов, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Ларионов, Короткий, Голдобин, Зыков.

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Чайка, Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Галимов, Котляревский, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

СКА

В 6 играх СКА набрал 9 очков — в таблице Западной конференции армейцы с Невы поднялись на второе место, по дополнительной разнице опережая «Локомотив». Игра с «Торпедо» в рамках первой недели регулярного сезона остается последней, когда команда Игоря Ларионова покидала площадку без победного результата (2:3, от). За проигранной встречей в Нижнем настала серия из четырех выигранных. В «Ледовом» СКА взял верх над «Трактором» (5:2), «Ладой» (6:1) и минским «Динамо» (3:2, от). На выезде, в свою очередь, питерцы вновь разгромили «Ладу» (0:3).

После череды неоднозначных результатов СКА, похоже, набрал оптимальные кондиции, а вместе с тем — поставил на поток матчи, в которых команда стабильно набирает по два очка. Одним из достоинств петербуржцев на текущем отрезке является игра в обороне. Дисциплина в своей зоне взята за основу тактических замыслов штаба Ларионова. Не в ущерб защите, СКА не отказывается и от активной атаки. Не помогу команде в матче с «Авангардом» Никита Зайцев и Андрей Педан.

«Авангард»

После 6 матчей «Авангард» поднялся на вторую строчку Восточной конференции. С 10 очками на счету омичи отстают от «Металлурга» Мг на 2 турнирных пункта. После поражения от «Ак Барса» в первой игре регулярного сезона «Авангард» сделал нужные выводы и к текущему моменту больше не проиграл ни разу. Победная серия команды Ги Буше стартовала со скромного матча против «Амура» (2:1), а продолжилась событийными встречами с «Динамо» Москва (7:4) и «Динамо» Минск (5:4, бул.). Дома омичи также взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2, от), а в гостях прибили «Ак Барс» (6:1).

«Авангард» стал одним из топ-клубов лиги, который прибавил в качестве игры после неудачи в дебюте. В настоящий момент коллектив Ги Буше излучает уверенность и готовность добиваться результата на дистанции. Нацеливаясь на тактическое превосходство, канадский штаб желает, чтобы команда действовала активно в нападении и не стеснялась завершать атаки путем быстрых комбинаций. Однако в отдельно взятых матчах «Авангард» допускает много провалов в своей зоне. В этом матче не поможет команде Наиль Якупов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона. Команды обменялись домашними победами: в Санкт-Петербурге победил СКА со счетом 4:1, в Омске «Авангард» 2:1. В рамках подготовки к нынешнему сезону, команды провели контрольную встречу в которой победа осталась за «Авангардом» 5:3.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 33 матча. В 15 играх победил СКА в основное время, в 11 «Авангард». В овертаймах победа чаще оказывалась за питерцами: 2 победы СКА и 1 у «Авангарда». В серии буллитов команды праздновали успех по 2 раза каждая.

