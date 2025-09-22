прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Локомотив» закрепился на второй строчке — в 6 матчах ярославцы набрали 9 очков, на 2 пункта опередив ЦСКА и СКА.

Последние матчи: После двух побед в дебютных играх команда Боба Хартли допустила два провала с точки зрения результата — потерпела крупное поражение от «Шанхай Дрэгонс» (1:4) и уступила «Нефтехимику» (4:5, от).

Выправить ситуацию «Локомотиву» удалось в гостевой встрече с «Ладой» (6:1). Накануне ярославцы закрепили успех еще одной победой — на льду ЦСКА коллектив Хартли разбил команду Никитина (5:1).

Не сыграют: В составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Цели и задачи «Локомотива» на этот сезон предельно ясны — команда намерена защитить титул чемпиона. Вместе с тем старт регулярки вышел не таким однозначным.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Отдельные игры «Локомотив» проходят при большом количестве ошибок в своей зоне, которые приводят к повышенной бросковой активности со стороны соперников. Тем не менее в последних матчах ярославцы набрали хороший ход, демонстрируя стабильность.

«Сочи»

Турнирное положение: На турнирном счету «Сочи» 5 баллов по итогам 5 сыгранных матчей. В таблице Западной конференции южане занимают девятое место, опережая по разнице голов московское «Динамо».

Последние матчи: После поражения в первом матче регулярного сезона «Сочи» выдал хорошую серию, которая началась с победы над московским «Динамо» в гостях (3:2, бул.).

Следом команда Владимира Крикунова обыграла ЦСКА (2:0) и заработала 1 турнирный балл во встрече с «Трактором» (2:0). Вместе с тем в последней игре южане крупно уступили «Торпедо» (0:3).

Не сыграют: Жан-Кристоф Боден, Амир Гараев.

Состояние команды: С опытным специалистом «Сочи» демонстрирует готовность цепляться за результат в большинстве матчей начального этапа сезона. Вместе с тем основные надежды южан связаны с попыткой пробиться в плей-офф.

На текущий момент тренерский штаб Крикунова старается обеспечить команде организованность и целостность с точки зрения игрового почерка, но структурно «Сочи» едва ли видится командой, способной выдержать конкурентную борьбу на дистанции.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 4 победы в 6 последних личных встречах на своей территории

В 3 последних личных встречах в Ярославле команды не забивали больше 4 голов

В 4 матчах из 5 последних «Локомотив» забивал 4 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.00, а победа «Сочи» — в 7.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: В последних матчах «Локомотив» выдал результативный прайм, в то время как «Сочи» в обороне допустил слишком много ошибок, повлиявших на результат. На домашнем льду команда Хартли заберет инициативу и добьется уверенной победы.

2.12 «Локомотив» победит с форой -2

Ставка: «Локомотив» победит с форой -2 за 2.12.

Прогноз: Накануне ярославцы не покидали площадку без 4 заброшенных шайб и более. «Сочи» при этом едва ли производит впечатление команды, которая способна сдержать подобный атакующий натиск.

2.10 Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3.5

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3.5 за 2.10.