В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 19:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 5 матчах «Динамо» Минск заработало 6 очков и расположилось на шестой строчке в таблице Запада. К этому моменту белорусы опережают «Спартак» по разнице голов.

Последние матчи: В первой игре нового чемпионата команда Дмитрия Квартальнова не оставила шансов «Спартаку» на его территории (3:0). После этого у минчан начались проблемы.

Далее «Динамо» Минск допустило досадное поражение от «Нефтехимика» при преимуществе в 3 шайбы (3:4), а после победы над «Барысом» (3:1) проиграло «Авангарду» (4:5, бул.) и СКА (2:3, от).

Не сыграют: В составе «Динамо» Минск кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После исторически значимого прошлого сезона «Динамо» Минск причисляется к сильнейшим командам Западной конференции, которая готова вести борьбу за высокие позиции и проявить себя в кубковом раунде.

На старте текущей регулярки у команды Квартальнова, как и у многих прямых конкурентов, получается не все, но игровая составляющая минчан по-прежнему предполагает бойцовский характер и самоотдачу на каждом участке ледовой площадки.

«Барыс»

Турнирное положение: После 6 матчей «Барыс» остался с 6 очками и опустился на восьмую позицию в Восточной конференции. По разнице голов казахи опережают «Сибирь».

Последние матчи: На фоне двух цепких побед на старте сезона текущие результаты команды Михаила Кравца выглядят куда скромнее. В одном из недавних матчей астанчане уступили минскому «Динамо» (1:3).

В следующей игре «Барыс» разделался с «Динамо» Москва (5:1), после которой случился неудачный выезд к «Металлургу» Мг (1:5). Еще одно поражение казахи допустили в матче с «Северсталью» (2:3).

Не сыграют: Тамирлан Гайтамиров, Роман Старченко, Тайс Томпсон.

Состояние команды: На фоне провальных предыдущих сезонов «Барыс» сумел удивить, выдав мощные по содержанию игры в рамках первых недель нового чемпионата.

На этапе большого строительства казахи желают вернуться в борьбу за плей-офф. Ради достижения этой цели тренерский штаб Кравца старается выработать тактически эффективную дисциплину и привить мотивацию, которой не хватало на протяжении последних лет.

«Динамо» Минск одержало 6 побед в 7 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 4 голов

В 4 матчах из 5 в этом сезоне «Динамо» Минск забивало 3 гола и более

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.00, а победа «Барыса» — в 5.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Последние матчи против явных фаворитов дались «Барысу» нелегко и оказались безуспешными как по результату, так и по уровню исполнения. В ближайшей встрече в Минске, где у местной команды также не все хорошо, казахи попытаются сыграть в более содержательный хоккей.

Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 1.95.

Прогноз: Динамовцы привыкли играть в открытый хоккей при большом объеме атакующей остроты. Весьма вероятно, «Барыс» будет вынужден действовать на встречных курсах, что, в свою очередь, повысит результативность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.