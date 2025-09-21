В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 21 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 6 матчах «Металлург» Мг заработал 10 очков — в таблице Восточной конференции уральцы обосновались на второй строчке, уступая первое место «Трактору».

Последние матчи: В двух встречах из трех на старте сезона команда Андрея Разина проиграла после ничьей в основное время. В настоящий момент «сталевары» идут без поражений.

Серия «Магнитки» началась с гостевых побед над «Ак Барсом» (6:3) и «Северсталью» (5:2), а в матче при домашних трибунах «Металлург» Мг уверенно расправился с «Барысом» (5:1).

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Металлург» Мг традиционно — и весьма обоснованно — называют одним из претендентов на высокие места по итогам регулярки и причисляют к фаворитам в борьбе за Кубок.

Текущая структура команды Разина сочетает в себе высокую эффективность действий в чужой зоне, в том числе и в завершающей фазе атак. Вместе с тем одной из проблем «Магнитки» на дистанции остается игра в защите.

ЦСКА

Турнирное положение: В турнирном активе ЦСКА 7 очков после 6 матчей — в таблице Запада армейцы разместились на третьей строчке, на 5 баллов отставая от первого «Торпедо».

Последние матчи: После двух побед на старте сезона ЦСКА снизил динамику и допустил три поражения в четырех последних встречах. Первая была зафиксирована на территории «Сочи» (0:2).

В следующей игре команда Игоря Никитина взяла верх над «Северсталью» (2:1), но следом допустила неудачу в дерби со «Спартаком» (5:6, бул.). Накануне армейцы устроились на 1:5 в матче с «Локомотивом».

Не сыграют: Данила Моисеев, Максим Сорокин.

Состояние команды: С возвращением Игоря Никитина ЦСКА надеется привить команде дисциплину и стабильность, за счет которых в Москве планируют провести основательную кампанию в плей-офф.

Однако начало сезона складывается для армейцев не лучшим образом. В отдельных матчах команда сталкивается с нехваткой рабочих идей в нападении, а оборона регулярно допускает большое количество результативных ошибок.

«Металлург» Мг победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних «Металлург» Мг забивал 4 и более голов

В 5 личных встречах из 7 последних команды забрасывали 5 шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.20, а победа ЦСКА — в 2.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.28, на тотал меньше 5.5 — за 1.63.

Прогноз: Сейчас «Магнитка» показывает одну из самых мощных атак в лиге, в то время как к ЦСКА есть вопросы в контексте обороны. В матче на домашнем льду команда Разина будет отталкиваться от игры первым номером и добьется устойчивого перевеса в голах.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.84.

Прогноз: Если у южноуральского коллектива все пойдет по плану, то ЦСКА будет трудно надеяться на результат в свою пользу — «Магнитка» не отдаст армейцам инициативу.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.22.