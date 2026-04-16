В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Металлург» 17 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо с коэффициентом для ставки за 1.87.

Путь к плей-офф: «Металлург» Мг стал победителем регулярного сезона. В 68 матчах уральцы заработали 105 очков и на 6 турнирных пунктов опередили в общем рейтинге 2-й «Авангард».

Последние матчи: Первый раунд Кубка Гагарина «Металлург» Мг преодолел в пяти матчах против «Сибири» — 4-1, а четвертьфинал начал с двух побед над «Торпедо» в домашних стенах (4:3, 4:1).

Уверенное преимущество в три победы команда Андрея Разина завоевала в игре в «Нагорном» 13 апреля (4:2), однако пройти торпедовцев «всухую» южноуральцы не сумели (2:3, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: В четвертом матче, в «Нагорном», «Металлург» Мг вел 2:0 до начала третьего периода и, как кажется, контролировал ход событий. Однако ощущение инициативы оказалось ложным.

Персональные ошибки в позиционной защите спровоцировали голевые эпизоды, которые помогли нижегородцам перевернуть игру. Во второй раз в этом плей-офф команда Андрея Разина потерпела неудачу в овертайме.

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Торпедо» заработало 81 очко, закрепившись на 6-м месте в таблице Запада. По дополнительной разнице нижегородцы отстали от 5-го СКА.

Последние матчи: «Торпедо» провело великолепную серию против «Северстали», которую снесла с дистанции за пять матчей — 4-1. Во втором раунде картина оказалась не такой радужной.

В трех подряд встречах с «Металлургом» команда Алексея Исакова потерпела неудачу (3:4, 1:4, 2:4), но четвертый матч на своей территории вытащила на морально-волевых благодаря голу Егора Виноградова в овертайме (3:2, от).

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: К началу третьего периода четвертой встречи в «Нагорном» команда Алексея Исакова находилась в сверхтяжелой ситуации, но в заключительной двадцатиминутке сумела выбраться из этого положения.

Несмотря на победу в домашних стенах, шансы «Торпедо» на спасение в этой серии по-прежнему ничтожно малы. В гостевых условиях в рамках этого плей-офф нижегородцы трижды в четырех матчах пропустили по 4 шайбы.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 7 матчей кряду

«Металлург» Мг забивал 4 шайбы и более в 5 домашних встречах из 6 последних

«Металлург» Мг обыграл «Торпедо» в 3 последних матчах на своей территории

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.10, победа «Торпедо» — в 5.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

Прогноз: Индивидуальные ошибки в четвертой игре стоили «Магнитке» результата. В домашних стенах команда Андрея Разина постарается избежать проблем с концентрацией и закончить все без повторного визита в «Нагорный».

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1.5 за 1.87.

Прогноз: «Торпедо» выйдет на лед с фокусом на победу и наверняка даст бой, тогда как «Металлург» по умолчанию заряжен на атакующий хоккей. При такой модели борьбы во встрече будет установлен результативный «верх».

Ставка: Тотал больше 5 за 1.85.