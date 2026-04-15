прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 17 апреля. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Ванкувер с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Эдмонтон» сместился на 7-ю позицию с 90 очками на счету. На 1 турнирный пункт канадцы отстают от 5-й «Юты».

Последние матчи: На прошлой неделе «Эдмонтон» провел гостевую серию, стартовавшую с яркой встречи с «Ютой», которая закончилась поражением (5:6, от).

В Калифорнии тем временем канадцы снесли «Сан-Хосе» (5:2) и скромно проиграли «Лос-Анджелесу» (0:1). Вернувшись на домашнюю площадку «Ойлерз» уступили «Колорадо» (1:2, бул.).

Не сыграют: Джейсон Дикинсон, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Маттиас Янмарк, Макс Джонс.

Состояние команды: «Эдмонтон» провел не самую яркую регулярку, но не стал от этого менее опасен с точки зрения шансов в плей-офф. При этом неровный общий этап для канадцев является типичным в последние годы.

На момент 81 проведенной встречи «Ойлерз» принадлежит второй на Западе показатель результативности (276 голов). В пяти последних матчах команда Криса Кроблауха одержала всего одну победу.

«Ванкувер»

Турнирное положение: «Ванкувер» томится на дне общего зачета лиги. С 58 баллами в резерве, коллектив из Британской Колумбии отстает от ближайшей команды — «Чикаго» — на 12 очков.

Последние матчи: В начале апреля «Ванкувер» остался без турнирных приобретений в четырех встречах кряду. Прервать серию удалось за счет выезда на территорию «Сан-Хосе» (4:3, бул.).

Задержавшись в Калифорнии, команда Адама Фута разобралась с «Анахаймом» (4:3, от), тогда как в недавней домашней встрече взяла верх над «Лос-Анджелесом» (4:3, от).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Эвандер Кейн, Жонатан Леккеримяки.

Состояние команды: «Ванкувер» утвердился как худший представитель лиги, который по ходу сезона ни на что не претендовал в турнирном ключе и достиг предельного дна в игровом понимании.

В 81 сыгранном матче «Кэнакс» заработали 58 очков и пропустили 310 голов. Ни одна из 31 команды не приблизилась к столь ужасающим цифрам. Кроме того, в четырнадцати предыдущих встречах команда Фута потерпела десять поражений.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» не забивал больше 1 гола в 3 матчах из 5 последних

«Эдмонтон» одержал 6 побед кряду над «Ванкувером» в последних домашних матчах

В 4 личных встречах из 6 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 5.07, победа «Ванкувера» — в 4.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: Даже без серьезной турнирной мотивации высококлассная команда из Альберты способна в домашних стенах переехать «Ванкувер», у которого отсутствует умение грамотно обороняться под давлением.

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой -1.5 за 1.83.

Прогноз: На своей территории «Ойлерз» добудут уверенный гандикап и не позволят «Кэнакс» выйти на высокий показатель голов.

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.82.