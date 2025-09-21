В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «УГМК Арене» 21 сентября, начало — в 15:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает 4 место с 8 набранными очками. В шести матчах екатеринбуржцы одержали 4 победы и потерпели 2 поражения.

Последние матчи: «Автомобилст» с трудом обыграл московский «Спартак» в последней игре регулярного чемпионата. Основное время завершилось вничью (4:4). Хоккеистам из Екатеринбурга пришлось отыгрываться со счета 2:4, спасительный шайбы в третьем периоде забросили Рид Буше и Семен Кизимов. В серии буллитов «Автомобилист» переиграл соперника с минимальной разницей (1:0) — победный бросок реалищовал Рид Буше.

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Кёртис Волк, Максим Осипов, Никита Трямкин и Сергей Зборовский.

Состояние команды: В стартовых матчах Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» успешно провел гостевые игры против «Ак Барса» (6:3), «Салавата Юлаева» (4:1, 4:2). В среднем за игру екатеринбуржцы забрасывают соперникам по 4 шайбы и входят в группу лидеров Восточной конференции.

«Нефтихимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» входит в лидирующую группу Востока, занимая 6 место при 6 очках. Нижнекамцы одержали три победы и потерпели три поражения на старте сезона Континентальной хоккейной лиги.

Последние матчи: Прервалась трёхматчевая победная серия «Нефтехимика», в гостевой встрече хоккеисты Игоря Гришина уступили «Трактору» (2:3).

Не сыграют: В предстоящей игре команде не смогут помочь травмированные Максим Сушко и Никита Хоружев.

Состояние команды: «Нефтихимик» выдавал неплохую серию, которая началась с волевой победы над минским «Динамо». В этой встрече нижнекамцы проигрывали в три мяча, но смогли не только догнать соперника, но и вырвать победу в основное время. Счет — 4:3. Хоккеисты «Нефтихимика» вырвали победу у «Локомотива» в овертайме (5:4) и оказались сильнее «Ак Барса» (2:1).

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Нефтихимика» — в 5.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Автомобилист» играет в обороне надежнее, чем его соперник из Нижнекамска. Да, и вратарь екатеринбуржцев Владимир Галкин может придать уверенности хозяевам на льду, кипер командыв 90% отражает броски в створ. Наша ставка — победа «Автомобилиста».

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.