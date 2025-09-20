прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 10:00 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: В пяти матчах «Адмирал» набрал 7 очков и закрепился на четвертом месте в таблице Восточной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от «Авангарда» и «Трактора».

Последние матчи: Первую встречу сезона команда Леонида Тамбиева провела на территории «Шанхай Дрэгонс», над которыми была одержана результативная победа (4:3, бул.).

После игры на «СКА-Арене» приморцев постигли неудачи в матчах с ЦСКА (0:1) и «Сибирью» (1:2, бул.). Следом «Адмирал» взял у сибиряков реванш (2:0), а вдогонку разбил «Шанхайских Драконов» на домашнем льду (4:0).

Не сыграют: В составе «Адмирала» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Адмирал» выдал бодрый по своим меркам старт и закрепился в верхней половине таблицы Востока, демонстрируя местами яркую и открытую игру, которая не вписывается в привычный почерк команды Тамбиева.

Дальневосточный коллектив с достоинством прошел гостевую серию и вернулся на домашний лед, где традиционно действует с особым чувством уверенности, выстраивая хоккей за счет силовой активности и дисциплинированной обороны.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В пяти играх «Динамо» заработало 3 очка и опустилось на десятую строчку Западной конференции, опережая только «Ладу», набравшую 2 балла.

Последние матчи: После крупного поражения от ЦСКА в первой встрече сезона (2:6) команда Алексея Кудашова допустила провал в домашнем матче с «Сочи» (2:3, бул.).

Единственную ныне победу «Динамо» Москва одержало в игре с «Металлургом» Мг (2:1, бул.), за которой последовали потери очков на территории «Авангарда» (4:7) и «Барыса» (2:5).

Не сыграют: У «Динамо» Москва нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Для московского «Динамо» сезон начался откровенно плохо. На фоне серьезных амбиций и хороших кадровых возможностей команда Кудашова погрузилась в безыдейный кризис.

В большинстве матчей «Динамо» Москва старается действовать активно в чужой зоне, оказывая давление с использованием большого количества бросков. Тем не менее качество реализации и уровень игры в обороне не позволяют «бело-голубым» цепляться за результат.

«Адмирал» обыграл «Динамо» в 4 играх из 7 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали 5 и более голов

В 3 личных встречах из 4 последних «Адмирал» забрасывал 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: На домашнем льду «Адмирал» традиционно готов дать бой любому сопернику, в том числе и команде Алексея Кудашова, у которой старт сезона не задался ввиду большого количества проблем игрового характера.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Далеко не в каждой встрече «Адмирал» действует открыто, предпочитая более консервативный стиль. Кроме того, с трудностями динамовцев в реализации матч вряд ли выйдет на передний план с точки зрения результативности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.