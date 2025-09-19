В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 сентября, начало — в 19:00 (мск).
«Ак Барс»
Турнирное положение: «Ак Барс» занимает предпоследнее 10 место в таблице Восточной конференции. Казанцы в пяти матчах смогли набрать лишь три очка.
Последние матчи: Казанский коллектив проиграл в основное время матча в третьем матче подряд. В домашней серии игр «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» (3:6) и «Нефтехимику» (1:2).
Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Можно отметить, что «Ак Барс» со знаком минус проводит домашнюю серию игр с командами, которые претендуют на ведущие места в Восточной конференции.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: «Салават Юлаев» замыкает таблицу на Востоке, уфимцы в пяти поединках набрали три балла.
Последние матчи: Уфимцы потерпели третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге. Если в играх с «Автомобилистом» (1:4, 2:4) хоккеисты «Салават Юлаева» не смогли набрать очков, то в последней игре регулярного чемпионата команда взяла один пункт в поединке против «Авангарда», проиграв лишь в овертайме (2:3).
Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится Артем Пименов.
Состояние команды: «Салават Юлаев» сейчас испытывает не самые лучшие времена, команде не может помочь один из ключевых хоккеистов Пименов.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд
- «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд
- В этом сезоне «Ак Барс» дважды обыграл «Салават Юлаев»
- В этом сезоне «Салават Юлаев» один раз переиграл «Ак Барс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 1.88, ничья — в 4.30, а победа «Салават Юлаева» — в 3.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Ак Барса» и «Салават Юлаева» забрасывают по три шайбы, можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.90.
Прогноз: «Салават Юлаев» в последних матчах чаще набирает очки, нежели «Ак Барс». Ставим на победу гостевой команды в основное время.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.70.