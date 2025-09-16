Северсталь — Металлург Мг. Ставка (к. 2.44) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Металлург» Мг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: После четырех сыгранных матчей «Северсталь» занимает восьмую строчку в таблице Запада с 4 очками на счету — столько же в трех встречах набрало «Динамо» Минск.

Последние матчи: Регулярный чемпионат «Северсталь» начала в турборежиме, одержав яркую победу над «Нефтехимиком» (5:0), за которой последовало поражение от «Локомотива» (1:4).

После тяжелой игры с обладателем Кубка Гагарина команда Андрея Козырева заявилась в гости к «Спартаку», над которым взяла верх (2:1). В домашней встрече накануне череповчане не справились с ЦСКА (1:2).

Не сыграют: В составе «Северстали» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Игра коллектива Козырева строится на желании навязать свой темп, который сопровождается быстрым движением — нередко от этого страдает качество обороны.

В матчах с топ-командами «Северсталь», стараясь действовать в скоростном ритме, нередко испытывает проблемы с реализацией и вместе с тем допускает результативные ошибки в чужой зоне.

Несмотря на локальные трудности в отдельно взятых встречах, «Северсталь» остается одним из наиболее ярких представителей Западной части лиги, бьющихся за места в середине таблицы.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После четырех матчей «Металлург» Мг расположился на второй позиции в Восточной конференции с 6 очками в активе. Столько же баллов за пять игр набрал «Трактор».

Последние матчи: Первые три матча чемпионата «Металлург» Мг провел при домашних трибунах. В дебютной игре южноуральцы взяли верх над «Ак Барсом» (4:3, бул.).

Следующие попытки на своем льду закончились поражениями от «Салавата Юлаева» (2:3, от) и «Динамо» Москва (1:2, бул.). Вторую победу команда Андрея Разина оформила еще в одной игре с «Ак Барсом» (6:3).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сезон для «Металлурга» Мг начался неоднозначно. У команды не все получается с точки зрения атакующих замыслов, но понемногу она старается прибавлять.

После череды неубедительных с точки зрения результативности матчей «сталевары» выдали яркий перфоманс на льду «Ак Барса», решив исход встречи в первом периоде.

Против казанцев «Металлург» Мг реализовал свыше 18% моментов — довольно высокий показатель, к которому коллектив будет стремиться и дальше при подобных условиях на льду.

Статистика для ставок

В 10 последних личных встречах команды забивали 5 и более голов

«Северсталь» одержала 4 домашние победы подряд в последних личных встречах

В 5 последних личных встречах «Северсталь» на домашнем льду забивала 4 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: На протяжении последней пары сезонов «Северсталь» причиняет головную боль топ-командам, навязывая свой хоккей. В игре против «Магнитки», которая начала регулярку не лучшим образом, коллектив Козырева способен забрать очки, да еще и на домашнем льду, где череповчане излучают большую уверенность.

Ставка: «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.

Прогноз: Испытывая проблемы в атакующем звене на старте чемпионата, команде Разина будет трудно зацепиться за результат в Череповце, если «Северсталь» включится в привычный игровой ритм.

Ставка: «Северсталь» победит в матче за 1.90.