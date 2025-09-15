Барыс — Динамо Москва. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 сентября 2025 года

1-й тайм Крылья Советов — СочиОнлайн
  • Прогнозы на хоккей
    Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин
    «Барыс» обыграл «Амур»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Барыс-Арене» 15 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2025 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: В трех играх «Барыс» одержал две победы и набрал 4 балла в сумме. В таблице Восточной конференции казахи прописались на четвертом месте.

    Последние матчи: В дебютном матче сезона команда Михаила Кравца устроила битву на встречных курсах с «Трактором», тем самым добившись победы в овертайме (4:3).

    Барыс — Динамо: коэффициенты букмекеров

    После смелой игры с последним финалистом Кубка казахи принимали «Амур» и вырвали волевую победу в серии бросков (4:3). Первая потеря очков была допущена «Барысом» во встрече с минским «Динамо» при родных трибунах (1:3).

    Не сыграют: Никита Бояркин, Тамирлан Гайтамиров, Иэн Маккошен, Иван Николишин, Роман Старченко.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В новом сезоне «Барыс» решителен в попытках навязать борьбу в зоне плей-офф после слабого выступления годом ранее, когда команда банально не могла определиться со стратегией развития.

    С назначением Михаила Кравца коллектив из Астаны вошел в регулярку довольно неплохо, продемонстрировав качественные с точки зрения исполнения и самоотдачи матчи, хотя проблемы оборонительного характера в структуре казахов по-прежнему присутствуют.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: По итогам четырех матчей московское «Динамо» разместилось на девятой строчке в таблице Западной конференции с 3 очками на счету при одной победе.

    Последние матчи: Дебют «бело-голубых» в новом сезоне вышел крайне неудачным ввиду крупного поражения на льду ЦСКА (2:6). Более того, за столичным дерби последовала слабая встреча с «Сочи», в которой коллектив Алексея Кудашова уступил по буллитам (2:3).

    Первую и пока единственную победу «Динамо» Москва одержало в вязком противостоянии с «Металлургом» Мг (2:1). Накануне динамовцы провели безумную в голевом смысле игру с «Авангардом», которая завершилась отрицательным исходом (4:7).

    Не сыграют: Артем Михеев.

    Состояние команды: «Динамо» Москва входило в чемпионат в статусе одного из топ-претендентов на высокие позиции, однако результаты на старте пошатнули уверенность в готовности команды Кудашова.

    В ряде матчей игра «Динамо» Москва сопровождалась низкой реализацией и отсутствием эффективных идей. Когда команду «прорвало» в плане голов, как во встрече с «Авангардом», на общей динамике отразились серьезные проблемы в защите.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва одержало 6 побед в 8 последних личных встречах

    • В 2 последних личных встречах «Динамо» Москва не забивало больше 1 гола

    • В 3 последних личных встречах команды не забрасывали более 4 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.51, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Москва — в 1.68.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

    Прогноз: «Барыс» стал одной из сенсаций первых дней регулярного сезона. Играя в смелый и достаточно продуктивный хоккей, команда Кравца на домашнем льду попытается дать отпор москвичам, которые испытывают ряд трудностей в реализации и имеют явные проблемы в плане характера.

    Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 1.80.

    Прогноз: В условиях весьма скромных атакующих наработок «Динамо» Москва и нацеленности казахов на внимательную игру в собственной зоне встреча может завершиться невысокой голевой продуктивностью.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

    1.80
    Барыс — Динамо Москва: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.09.202517:30. «Барыс» справится с давлением динамовцев
