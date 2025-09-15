2-й тайм Крылья Советов — СочиОнлайн
    Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин«Крылья Советов» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция Роман Абрамович74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича Теренс Кроуфорд против Сауля АльваресаЭто история! Кроуфорд побил «Канело», став первым тройным абсолютным чемпионом
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
  • 13:59
    • Руководители ФИФА и УЕФА недовольны словами Жоана Лапорты
  • 13:34
    • «Крылья Советов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 13:23
    • Защитник Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке
    Все новости спорта

    «Моряки» возьмут реванш у новосибирцев?

    Адмирал — Сибирь. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Сибирь»
    СКА — «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 15 сентября, начало — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Сибирь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2025 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции хоккеисты «Адмирала» занимают 8 место, набрав в трёх матчах три очка. За командой наблюдается отрицательный баланс заброшенных и пропущенных шайб: 5 голов забили и 7 пропустили.

    Последние матчи: «Адмирал» потерпел поражение «Сибири» в серии буллитов, в то время как основное время поединка завершилось вничью (1:1). Отметим, что «моряки» вели в счете, шайбу во втором периоде забросил Павел Шэн, но в третьем хоккеисты из Владивостока упустили преимущество. В серии бросков «Адмирал» не смог забросить ни одной шайбы, буллиты не реализовали Дмитрий Завгородний и Игорь Гераськин.

    Адмирал — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: у «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Моряки» пока в этом сезоне не могут одержать победу в основное время. «Адмирал» смог выиграть у «шанхайских драконов» лишь в серии буллитов (3:3 — ничья, 2:1 — в серии буллитов).

    «Сибирь»

    Турнирное положение: «Сибирь» занимает на Востоке 11 строчку, заработав 2 пункта. В двух играх команда из Новосибирска забила 2 гола и пропустила 3.

    Последние матчи: В победном матче «Сибири» над «Адмиралом» ключевую роль сыграл Алексей Яковлев, забросив спасительную шайбу в третьем периоде. В серии буллитов за «Сибирь» свои броски реализовали Никита Сошников и Владимир Ткачев. В итоги новосибирцы выиграли поединок (1:1 — ничья, 2:0 — победа в серии буллитов).

    Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не сможет помочь Андрей Чуркин, он получил травму в игре против хабаровского «Амура».

    Состояние команды: «Сибирь» на старте нового сезона в Континентальной хоккейной лиге долго не могла забить, чтобы забросить первую шайбу хоккеистам Вадима Епанчинцева потребовалось 106 минут.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» занимает в Восточной конференции 8 место

    • «Сибирь» занимает в Восточной конференции 11 место

    • «Адмирал» и «Сибирь» проведут в КХЛ 2 матча за 4 дня

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

    Прогноз: «Адмирал» хоть и проиграл сибирякам в КХЛ 12 сентября, всё же подходит к предстоящей игре в роли фаворита. У «Сибири» есть серьезная реализация моментов, этим шансом вполне могут воспользоваться хоккеисты из Владивостока.

    Ставка: Победа «Адмирала» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Команды крайне редко играют в сверхрезультативный хоккей, прошлая встреча, в которой «Адмирал» и «Сибирь» сыграли вничью (1:1), это ещё раз подтвердила. Наша ставка — соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.07.

