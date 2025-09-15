Адмирал — Сибирь. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 15 сентября, начало — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Сибирь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции хоккеисты «Адмирала» занимают 8 место, набрав в трёх матчах три очка. За командой наблюдается отрицательный баланс заброшенных и пропущенных шайб: 5 голов забили и 7 пропустили.

Последние матчи: «Адмирал» потерпел поражение «Сибири» в серии буллитов, в то время как основное время поединка завершилось вничью (1:1). Отметим, что «моряки» вели в счете, шайбу во втором периоде забросил Павел Шэн, но в третьем хоккеисты из Владивостока упустили преимущество. В серии бросков «Адмирал» не смог забросить ни одной шайбы, буллиты не реализовали Дмитрий Завгородний и Игорь Гераськин.

Не сыграют: у «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Моряки» пока в этом сезоне не могут одержать победу в основное время. «Адмирал» смог выиграть у «шанхайских драконов» лишь в серии буллитов (3:3 — ничья, 2:1 — в серии буллитов).

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» занимает на Востоке 11 строчку, заработав 2 пункта. В двух играх команда из Новосибирска забила 2 гола и пропустила 3.

Последние матчи: В победном матче «Сибири» над «Адмиралом» ключевую роль сыграл Алексей Яковлев, забросив спасительную шайбу в третьем периоде. В серии буллитов за «Сибирь» свои броски реализовали Никита Сошников и Владимир Ткачев. В итоги новосибирцы выиграли поединок (1:1 — ничья, 2:0 — победа в серии буллитов).

Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не сможет помочь Андрей Чуркин, он получил травму в игре против хабаровского «Амура».

Состояние команды: «Сибирь» на старте нового сезона в Континентальной хоккейной лиге долго не могла забить, чтобы забросить первую шайбу хоккеистам Вадима Епанчинцева потребовалось 106 минут.

Статистика для ставок

«Адмирал» занимает в Восточной конференции 8 место

«Сибирь» занимает в Восточной конференции 11 место

«Адмирал» и «Сибирь» проведут в КХЛ 2 матча за 4 дня

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: «Адмирал» хоть и проиграл сибирякам в КХЛ 12 сентября, всё же подходит к предстоящей игре в роли фаворита. У «Сибири» есть серьезная реализация моментов, этим шансом вполне могут воспользоваться хоккеисты из Владивостока.

Ставка: Победа «Адмирала» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Команды крайне редко играют в сверхрезультативный хоккей, прошлая встреча, в которой «Адмирал» и «Сибирь» сыграли вничью (1:1), это ещё раз подтвердила. Наша ставка — соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.07.