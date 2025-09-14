Северсталь — ЦСКА. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: В трех встречах регулярки «Северсталь» заработала 4 очка. При двух победах и одном поражении череповчане закрепились на третьем месте в таблице Западной конференции.

Последние матчи: В этот чемпионат команда Андрея Козырева вошла ярко и по всем признакам уверенно, одержав крупную победу на территории «Нефтехимика», где накануне успело пострадать даже минское «Динамо» (5:0).

После разгрома в Нижнекамске «Северсталь» ждала крупная неудача на льду «Локомотива» (1:4). Но довольно быстро череповчане пришли в себя — уже в следующей встрече «рыси» разобрались со «Спартаком» (2:1).

Не сыграют: В составе «Северстали» кадровые потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Как и на протяжении последних нескольких сезонов, «Северсталь» в новой регулярке видится командой, которая готова играть в энергичный хоккей, делая ставку на молодежь.

В вопросе атакующего содержания коллектив Козырева предпочитает резкие выпады и нацеленность на броски — моментами из неочевидных позиций. Тем не менее в матчах с более тактически подкованными соперниками у череповчан могут возникать сложности.

ЦСКА

Турнирное положение: Два матча из трех в начале сезона ЦСКА завершил победой, благодаря чему в турнирной таблице Западной конференции расположился на четвертой строчке с 4 очками в копилке.

Последние матчи: Для ЦСКА новый сезон начался весьма успешно. Возвращение в команду Игоря Никитина запомнилось эффектной домашней победой над «Динамо» Москва (6:2).

Однако после столичного дерби планка зрелищности пошла на понижение. В частности, днями ранее армейцы довольно скромно обошлись с «Адмиралом» в победной игре (1:0), а в последнем матче и вовсе уступили «Сочи» (0:2).

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Моисеев, Максим Сорокин, Данила Станиславский, Егор Фатеев.

Состояние команды: После яркого вхождения в сезон у ЦСКА внезапно возникли проблемы с реализацией. На протяжении пяти периодов кряду московские армейцы не могут поразить ворота соперников, причем дело касается не сильнейших представителей лиги.

Команда Никитина пытается создавать остроту в чужой зоне, но нередко сталкивается с ситуациями, в которых теряется возможность грамотного перехода между зонами и дальнейшего владения шайбой с целью розыгрыша комбинаций.

Статистика для ставок

В 3 личных встречах из 4 последних победу одержала «Северсталь»

В 5 последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

В 2 последних личных встречах соперники забрасывали в первом периоде не менее 2 шайб в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 4.00, а победа ЦСКА — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Все мы привыкли к тому, что «Северсталь» играет в смелый и зачастую результативный хоккей. Но в отдельных случаях команду Козырева способен задвинуть более цельный тактически коллектив, коим, бесспорно, является нынешний ЦСКА. В матче в «Ледовом» москвичи попытаются завладеть территорией и действовать в комфортном для себя режиме борьбы.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 6.5 за 1.95.

Прогноз: Гостевые условия едва ли помешают команде Никитина навязать свой хоккей. В таком ключе ЦСКА намерен играть по ходу всего сезона и за счет этого — добиваться результата на дистанции.

Ставка: ЦСКА победит за 2.26.