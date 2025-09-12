ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»

    Сибирь — Адмирал. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Адмирал»
    Адам Гуска
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам первой встречи в рамках нового регулярного сезона «Сибирь» разместилась на десятой строчке в таблице Восточной конференции с нулем в графе набранных очков.

    Последние матчи: Дебютную игру сибиряки провели против «Амура» на своей территории, которому проиграли всухую, пропустив по шайбе во втором и третьем периодах (0:2).

    Сибирь — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    За час игрового времени коллектив Вадима Епанчинцева нанес 34 броска в створ ворот, тогда как в направлении своего голкипера позволили пробить 47 раз. Тем временем Луис Доминго совершил 42 спасения — свыше 95%.

    Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Новый сезон «Сибирь» намеревалась начать с домашней победы над одним из прямых конкурентов, но в отсутствие лидеров в лице Бека и Мерфи, покинувших клуб в межсезонье, столкнулась с рядом проблем.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Попытки навязать активную игру в нападении не обернулись для хозяев успехом, так как подвела реализация. Вместе с тем коллектив Вадима Епанчинцева слишком многое допустил в собственной зоне — почти полсотни бросков в створ в исполнении «Амура» говорят сами за себя.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: После двух матчей и одной победы на счету «Адмирал» разместился на восьмом месте в таблице Восточной конференции при 2-х очках в запасе.

    Последние матчи: Регулярный чемпионат «Адмирал» начал с выезда на «СКА-Арену», где в матче против «Шанхай Дрэгонс» показал отличную игру в плане реализации, одержав победу в серии бросков (4:3).

    В рамках второй встречи команду Леонида Тамбиева ждал непростой выезд на территорию ЦСКА. В соперничестве с тактически образцовыми армейцами коллектив с Дальнего Востока потерпел неудачу (0:1).

    Не сыграют: У «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • Состояние команды: После успешного по меркам Дальнего Востока прошлого сезона «Адмирал» твердо намерен продолжить то, что начал годом ранее. Задачей-минимум для команды Тамбиева остается выход в плей-офф.

    В двух играх на старте сезона «Адмирал» предстал в образе боеспособного коллектива, у которого нет проблем с самоотдачей, хотя реализация и возможность расчерчивать атаки под давлением по-прежнему относится к основным недостаткам «моряков».

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» одержала две победы в трех последних личных встречах дома

    • В трех последних личных встречах на территории «Сибири» команды забивали пять и более голов

    • В пяти личных встречах из шести последних команды забрасывали шесть шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 3.08.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

    Прогноз: В настоящий момент «Адмирал» можно назвать боевым коллективом, который во встречах с близкими по духу соперниками предпочитает действовать первым номером. За счет грамотного подхода к собственным возможностям впереди команда Тамбиева попытается забрать очки на территории «Сибири».

    Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: К вопросу реализации лидеры атаки дальневосточников, как правило, подходят с нацеленностью на максимальную эффективность даже при незначительном количестве созданных угроз. В этом мачте «Адмирал» — уже в который раз — может поднять планку результативности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.24.

    Сибирь — Адмирал: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 12.09.202515:30.
