Сибирь — Адмирал. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам первой встречи в рамках нового регулярного сезона «Сибирь» разместилась на десятой строчке в таблице Восточной конференции с нулем в графе набранных очков.

Последние матчи: Дебютную игру сибиряки провели против «Амура» на своей территории, которому проиграли всухую, пропустив по шайбе во втором и третьем периодах (0:2).

За час игрового времени коллектив Вадима Епанчинцева нанес 34 броска в створ ворот, тогда как в направлении своего голкипера позволили пробить 47 раз. Тем временем Луис Доминго совершил 42 спасения — свыше 95%.

Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Новый сезон «Сибирь» намеревалась начать с домашней победы над одним из прямых конкурентов, но в отсутствие лидеров в лице Бека и Мерфи, покинувших клуб в межсезонье, столкнулась с рядом проблем.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Попытки навязать активную игру в нападении не обернулись для хозяев успехом, так как подвела реализация. Вместе с тем коллектив Вадима Епанчинцева слишком многое допустил в собственной зоне — почти полсотни бросков в створ в исполнении «Амура» говорят сами за себя.

«Адмирал»

Турнирное положение: После двух матчей и одной победы на счету «Адмирал» разместился на восьмом месте в таблице Восточной конференции при 2-х очках в запасе.

Последние матчи: Регулярный чемпионат «Адмирал» начал с выезда на «СКА-Арену», где в матче против «Шанхай Дрэгонс» показал отличную игру в плане реализации, одержав победу в серии бросков (4:3).

В рамках второй встречи команду Леонида Тамбиева ждал непростой выезд на территорию ЦСКА. В соперничестве с тактически образцовыми армейцами коллектив с Дальнего Востока потерпел неудачу (0:1).

Не сыграют: У «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: После успешного по меркам Дальнего Востока прошлого сезона «Адмирал» твердо намерен продолжить то, что начал годом ранее. Задачей-минимум для команды Тамбиева остается выход в плей-офф.

В двух играх на старте сезона «Адмирал» предстал в образе боеспособного коллектива, у которого нет проблем с самоотдачей, хотя реализация и возможность расчерчивать атаки под давлением по-прежнему относится к основным недостаткам «моряков».

Статистика для ставок

«Сибирь» одержала две победы в трех последних личных встречах дома

В трех последних личных встречах на территории «Сибири» команды забивали пять и более голов

В пяти личных встречах из шести последних команды забрасывали шесть шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 3.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: В настоящий момент «Адмирал» можно назвать боевым коллективом, который во встречах с близкими по духу соперниками предпочитает действовать первым номером. За счет грамотного подхода к собственным возможностям впереди команда Тамбиева попытается забрать очки на территории «Сибири».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.80.

Прогноз: К вопросу реализации лидеры атаки дальневосточников, как правило, подходят с нацеленностью на максимальную эффективность даже при незначительном количестве созданных угроз. В этом мачте «Адмирал» — уже в который раз — может поднять планку результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.24.