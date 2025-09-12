Салават Юлаев — Автомобилист. Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После двух матчей «Салават Юлаев» обосновался на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. На счету уфимцев в настоящий момент 2 очка при одной победе.

Последние матчи: В новом сезоне «Салават Юлаев» дебютировал на территории «Торпедо». В «Нагоном» соперники устроили яркую встречу, победу в которой одержали хозяева (3:4).

На вторую игру команда Виктора Козлова отправилась в Магнитогорск, где в упорном противостоянии с «Металлургом» Мг взяла верх в овертайме, а Деннис Ян оформил дубль (3:2 ОТ).

Не сыграют: Артем Пименов.

Состояние команды: Регулярный сезон «Салават Юлаев» начал в непростых для себя условиях. Помимо ослабления с точки зрения глубины и вариативности, команда Козлова стартует с непростого календаря.

Тем не менее все эти проблемы уфимцы пытаются преодолевать пошагало, наигрывая комбинации без привычных лидеров на льду. В нападении «Салават Юлаев» действует неплохо в плане завершения, в то время как вопросы вызывает организация в обороне.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Добившись одной победы в двух матчах, «Автомобилист» обосновался на шестой позиции в таблице Восточной конференции с 2 очками на турнирном балансе.

Последние матчи: Первый матч в рамках нового сезона «Автомобилист» провел в гостях у «Лады». Несмотря на все старания, уральцы потерпели поражение в битве при высокой результативности (3:4).

Гостевой цикл коллектива Николая Заварухина продолжился встречей с «Ак Барсом». Матч, сопровождавшийся большим объемом физической борьбы, завершился сокрушительной победой екатеринбуржцев (6:3).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский.

Состояние команды: Вопреки ожиданиям, в новый сезон «Автомобилист» ворвался без раскачки. Устроив обмен голами в Тольятти, команда Заварухина обозначила готовность играть в интенсивный хоккей.

Во второй встрече ставка на высокую реализацию обеспечила Екатеринбургу нужный результат. Даже без нацеленности на владение в чужой зоне «Автомобилист» прекрасно распоряжается шансами и здорово действует на контратаках.

Статистика для ставок

В шести подряд личных встречах команды забивали пять и более голов

В четырех личных встречах из пяти предыдущих «Автомобилист» забивал три гола и более

В трех последних личных встречах на территории «Салавата Юлаева» команды забивали пять голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.03, ничья — в 4.40, а победа «Автомобилиста» — в 2.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Обе команды ввиду различных ситуаций предпочитают разные способы вхождения в новый сезон, но обе пытаются действовать расчетливо и с запасом использовать собственный игровой ресурс. В матче в Уфе соперники могут сделать ставку на оборону и тем самым занизить результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.05.

Прогноз: На льду «Салавата Юлаева» может состояться упорный матч, в котором победителя не удастся определить в основное время.

Ставка: Ничья за 4.40.