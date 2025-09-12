ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В Уфе матч завершится без высокой результативности

    Салават Юлаев — Автомобилист. Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
    Артем Пименов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: После двух матчей «Салават Юлаев» обосновался на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. На счету уфимцев в настоящий момент 2 очка при одной победе.

    Последние матчи: В новом сезоне «Салават Юлаев» дебютировал на территории «Торпедо». В «Нагоном» соперники устроили яркую встречу, победу в которой одержали хозяева (3:4).

    Салават Юлаев — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    На вторую игру команда Виктора Козлова отправилась в Магнитогорск, где в упорном противостоянии с «Металлургом» Мг взяла верх в овертайме, а Деннис Ян оформил дубль (3:2 ОТ).

    Не сыграют: Артем Пименов.

    Состояние команды: Регулярный сезон «Салават Юлаев» начал в непростых для себя условиях. Помимо ослабления с точки зрения глубины и вариативности, команда Козлова стартует с непростого календаря.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее все эти проблемы уфимцы пытаются преодолевать пошагало, наигрывая комбинации без привычных лидеров на льду. В нападении «Салават Юлаев» действует неплохо в плане завершения, в то время как вопросы вызывает организация в обороне.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Добившись одной победы в двух матчах, «Автомобилист» обосновался на шестой позиции в таблице Восточной конференции с 2 очками на турнирном балансе.

    Последние матчи: Первый матч в рамках нового сезона «Автомобилист» провел в гостях у «Лады». Несмотря на все старания, уральцы потерпели поражение в битве при высокой результативности (3:4).

    Гостевой цикл коллектива Николая Заварухина продолжился встречей с «Ак Барсом». Матч, сопровождавшийся большим объемом физической борьбы, завершился сокрушительной победой екатеринбуржцев (6:3).

    Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • Состояние команды: Вопреки ожиданиям, в новый сезон «Автомобилист» ворвался без раскачки. Устроив обмен голами в Тольятти, команда Заварухина обозначила готовность играть в интенсивный хоккей.

    Во второй встрече ставка на высокую реализацию обеспечила Екатеринбургу нужный результат. Даже без нацеленности на владение в чужой зоне «Автомобилист» прекрасно распоряжается шансами и здорово действует на контратаках.

    Статистика для ставок

    • В шести подряд личных встречах команды забивали пять и более голов

    • В четырех личных встречах из пяти предыдущих «Автомобилист» забивал три гола и более

    • В трех последних личных встречах на территории «Салавата Юлаева» команды забивали пять голов и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.03, ничья — в 4.40, а победа «Автомобилиста» — в 2.02.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

    Прогноз: Обе команды ввиду различных ситуаций предпочитают разные способы вхождения в новый сезон, но обе пытаются действовать расчетливо и с запасом использовать собственный игровой ресурс. В матче в Уфе соперники могут сделать ставку на оборону и тем самым занизить результативность.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 2.05.

    Прогноз: На льду «Салавата Юлаева» может состояться упорный матч, в котором победителя не удастся определить в основное время.

    Ставка: Ничья за 4.40.

