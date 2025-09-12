«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 сентября, уфимский «Салават Юлаев» примет «Автомобилист» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

26' Хохряков с близкого расстояния бросал по воротам «Автомобилиста», выручил гостей Галкин.

25' Корбит мощно бросил в ближний угол ворот «Авто», Галкин встал на траекторию полета шайбы, не допустив отскока.

24' Замена вратаря была произведена в составе «Салавата»: вместо Вязового место в воротах занял Самонов.

24' Гооол! 0:3. Вновь шайба сквозь вратаря «Салавата» Вязового прошла, бросок да Косты с передачи Буше был мощным, хватило силы броску чтобы шайба заползла за ленточку ворот.

24' Бросок Трямкина от синей линии в створ «Салавата», справился Вязовой.

23' Активно начали период уфимцы, «Авто» пока от обороны играет.

22' Бросок Кузьмина с неудобной стороны клюшки, вратарь «Авто» в ближнем углу своих ворот надежен.

21' Стюарт бросил по воротам «Автомобилиста», Галкин на месте.

21' Второй период начался!

20' Первый период завершен! Активнее начали матч игроки «Автомобилиста», а ошибки вратаря «Салавата» Вязового привели к двум голам.

19' Бросок Ефремова по воротам «Авто», блином шайбу отразил Галкин в угол площадки.

19' В полном составе «Автомобилист».

18' Расставились игроки «Салавата» в зоне «Автомобилиста». До угроз воротам пока дело не доходит.

17' Бросок Хмелевски из хорошей позиции угодил в собственного партнера стоявшего в створе ворот «Авто».

17' Удаление у «Автомобилиста». На 2 минуты удален Каштанов, за задержку клюшкой.

16' Позиционная атака «Салавата», получилось наложение смен сделать у хозяев. Бросок Зоркина в защитника «Автомобилиста» пришелся.

15' Убегали в контр-атаку к воротам «Салавата» Буше и компания, но отработал в защиту Цулыгин и помешал замыслам гостей.

14' С броском Кузнецова Галкин играючи справился. Но, вбрасывание будет в зоне «Авто».

13' Прессингуют екатеринбуржцы уфимцев в зоне «Салавата», затрудняя начало атаки.

12' На пятак грузили уфимцы, пока Родевальд толкался с защитником «Авто», вратарь гостей успел шайбу накрыть.

11' В полном составе «Салават Юлаев».

11' Бросок Бусыгина от синей линии заблокировали защитники «Салавата».

10' Шаров подставлял клюку под бросок Блэкера, справился с угрозой Вязовой.

10' Получилось расставиться со второго раза игрокам «Автомобилиста» в чужой зоне.

9' Удаление у «Салавата». На 2 минуты удален Панин, за подножку.

9' Алалыкин совершил проход в зону «Авто», попытался нанести бросок, но шайба сошла с крюка клюшки.

8' Варлов выкатился из-за ворот «Автомобилиста», но шайба зацепив штангу мимо полетела.

8' Набиев в упор бросал по воротам «Автомобилиста», но шайба в живот Галкину угодила, который грамотно выкатился из рамки.

7' Гооол! 0:2. Брукс Мэйсек с неудобной стороны клюшки прошивает голкипера «Салавата», в ближний угол запустил шайбу Вязовой.

7' Мощный бросок Комарова, Галкин щитком отразил шайбу.

6' Завелись уфимцы, игра пошла на встречных курсах.

5' Бросок Яна по воротам «Авто», ловушкой отразил Галкин.

4' Кузнецов совершил проход, закатился он за ворота «Автомобилиста» и сделал обостряющую передачу на пятак, но никто из партнеров не откликнулся.

3' Продолжает «Автомобилист» атаковать, ошарашены хозяева.

2' Гооол! 0:1. Кизимов совершил неожиданный бросок по воротам Вязового. Шайба под щитком голкипера «Салавата» проскользнула в ворота, первый бросок в створ голом обернулся.

2' «Автомобилист» активнее на первых минутах, бросок Денежкина мимо штанги ворот «Салавата» шайба пролетела.

1' Матч начался!

До матча

16:57 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на стадионе «Уфа-Арена», вмещающем 8522 зрителя.

16:40 Главные арбитры матча: Белов Алексей и Оскирко Юрий.

Стартовые составы команд

«Салават Юлаев»: Вязовой, (Самонов); Комаров, Панин, Стюарт, Варлов, Зоркин, Цулыгин, Щербаков, Газимов; Кузьмин, Родуолд, Хмелевски, Корбит, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов, Сучков, Ян, Набиев, Федотов.

«Автомобилист»: Галкин, (Аликин); Бусыгин, Блэкер, Осипов, Юдин, Воробьёв, Трямкин, Малоросиянов; Буше, Мэйсек, Денежкин, Бывальцев, Хрипунов, Каштанов, Да Коста, Тарасов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

«Салават Юлаев»

После двух матчей «Салават Юлаев» обосновался на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. На счету уфимцев в настоящий момент 2 очка при одной победе. В новом сезоне «Салават Юлаев» дебютировал на территории «Торпедо». В «Нагоном» соперники устроили яркую встречу, победу в которой одержали хозяева (3:4). На вторую игру команда Виктора Козлова отправилась в Магнитогорск, где в упорном противостоянии с «Металлургом» Мг взяла верх в овертайме, а Деннис Ян оформил дубль (3:2 ОТ).

Регулярный сезон «Салават Юлаев» начал в непростых для себя условиях. Помимо ослабления с точки зрения глубины и вариативности, команда Козлова стартует с непростого календаря. Тем не менее все эти проблемы уфимцы пытаются преодолевать пошагало, наигрывая комбинации без привычных лидеров на льду. В нападении «Салават Юлаев» действует неплохо в плане завершения, в то время как вопросы вызывает организация в обороне. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Артема Пименова.

«Автомобилист»

Добившись одной победы в двух матчах, «Автомобилист» обосновался на шестой позиции в таблице Восточной конференции с 2 очками на турнирном балансе. Первый матч в рамках нового сезона «Автомобилист» провел в гостях у «Лады». Несмотря на все старания, уральцы потерпели поражение в битве при высокой результативности (3:4). Гостевой цикл коллектива Николая Заварухина продолжился встречей с «Ак Барсом». Матч, сопровождавшийся большим объемом физической борьбы, завершился сокрушительной победой екатеринбуржцев (6:3).

Вопреки ожиданиям, в новый сезон «Автомобилист» ворвался без раскачки. Устроив обмен голами в Тольятти, команда Заварухина обозначила готовность играть в интенсивный хоккей. Во второй встрече ставка на высокую реализацию обеспечила Екатеринбургу нужный результат. Даже без нацеленности на владение в чужой зоне «Автомобилист» прекрасно распоряжается шансами и здорово действует на контратаках. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Кертиса Волка и защитника Сергея Зборовского.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. Команды победили друг друга по 1 раза, «Салават Юлаев» (5:3 и 4:1), «Автомобилист» (6:1 и 4:1).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 51 матч. В 20 играх победил «Автомобилист» в основное время, в 18 «Салават Юлаев». В овертаймах победа чаще оказывалась за уфимцами: 6 побед «Салавата» и 3 у «Автомобилиста». В серии буллитов «Салават» одержал на одну победу больше: 2 раза, у «Автомобилиста» 1 победа.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05