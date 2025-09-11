ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на хоккей
    «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода

    Металлург Мг — Динамо Москва. Ставка (к. 4.40) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Динамо» Москва
    Александр Сиряцкий
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Металлург» 11 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В двух матчах сезона «Металлург» Мг одержал одну победу и один раз проиграл. В таблице Востока команда разместилась на четвертом месте с 3 очками на счету.

    Последние матчи: В первой встрече новой регулярки «Металлург» Мг принимал «Ак Барс». В одном из центральных матчей игрового дня соперники устроили результативные качели, а победа досталась «сталеварам» в серии буллитов (4:3 Б).

    Металлург Мг — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Следом команда Андрея Разина сыграла с «Салаватом Юлаевым» на своей территории, которому уступила в овертайме весьма скромной с точки зрения голов игры (2:3 ОТ).

    Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Магнитка» начала сезон не так, как это представлялось. Помимо ряда проблем игрового содержания, вопросы вызывает атмосфера внутри коллектива.

    Непосредственно на льду «Металлург» Мг старается задействовать все свои стандартные идеи впереди, но в конкретных ситуациях лидеры «сталеваров» испытывают трудности в завершающей стадии.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Без побед после двух матчей, «Динамо» Москва, с одним набранным очком, разместилось на одиннадцатой строчке в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: На первый матч сезона «Динамо» Москва приехало в гости к непримиримому сопернику — ЦСКА. Для «бело-голубых» столичное дерби обернулось катастрофой (2:6).

    После крупного поражения в первой игре команда Алексея Кудашова дебютировала на домашнем льду, где принимала «Сочи». В матче против южан динамовцы уступили в серии бросков (2:3 Б).

    Не сыграют: Артем Михеев.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • Состояние команды: В новый сезон команда Алексея Кудашова вошла с ключевыми лидерами прошлогодней кампании и точечными усилениями. Несмотря на это, начало регулярки можно назвать провальным.

    Поражение от ЦСКА в первой игре свидетельствует о колоссальных проблемах в моменты наступательного давления со стороны соперников, а недавняя неудача в матче с «Сочи» подчеркивает отсутствие волевого характера.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних личных встречах команды забивали от пяти и более голов

    • Минимум три шайбы забрасывало «Динамо» в четырех последних личных встречах

    • В двух последних матчах на льду «Металлурга» Мг была ничья в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Москва — в 2.84.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: На «Арене Металлург» встретятся два серьезных соперника, которые по умолчанию выходят на лед ради двух очков и уверенной игры первым номером.

    В битве принципиальных идей командам может не хватить основного времени, чтобы определить сильнейшего.

    Ставка: Ничья за 4.40.

    Прогноз: На домашнем льду команда Разина успела потерять один балл, но вместе с тем продемонстрировала хорошую игру, которая строится на активных атакующих действиях — нередко в ущерб грамотной обороне. Поэтому предстоящая встреча может пройти в режиме высокой результативности.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.21.

