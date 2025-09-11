«Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 11 сентября, магнитогорский «Металлург» примет московское «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

16:40 Главные судьи: Акузовский Николай и Спирин Виктор.

Стартовые составы команд

«Металлург»: Набоков (Смолин); Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Сиряцкий, Маклюков, Паливко; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Тютнев, Ткачёв, Исхаков, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Джонсон, Коробкин, Коротков.

«Динамо»: Моторыгин (Селиванов); Классон, Готовец, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев; Джиошвили, Слепышев, Комтуа, Чернов, Пакетт, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.

«Металлург» Магнитогорск

В двух матчах сезона «Металлург» Мг одержал одну победу и один раз проиграл. В таблице Востока команда разместилась на четвертом месте с 3 очками на счету. В первой встрече новой регулярки «Металлург» Мг принимал «Ак Барс». В одном из центральных матчей игрового дня соперники устроили результативные качели, а победа досталась «сталеварам» в серии буллитов (4:3 Б). Следом команда Андрея Разина сыграла с «Салаватом Юлаевым» на своей территории, которому уступила в овертайме весьма скромной с точки зрения голов игры (2:3 ОТ).

«Магнитка» начала сезон не так, как это представлялось. Помимо ряда проблем игрового содержания, вопросы вызывает атмосфера внутри коллектива. Непосредственно на льду «Металлург» Мг старается задействовать все свои стандартные идеи впереди, но в конкретных ситуациях лидеры «сталеваров» испытывают трудности в завершающей стадии. В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

«Динамо» Москва

Без побед после двух матчей, «Динамо» Москва, с одним набранным очком, разместилось на одиннадцатой строчке в таблице Западной конференции. На первый матч сезона «Динамо» Москва приехало в гости к непримиримому сопернику — ЦСКА. Для «бело-голубых» столичное дерби обернулось катастрофой (2:6). После крупного поражения в первой игре команда Алексея Кудашова дебютировала на домашнем льду, где принимала «Сочи». В матче против южан динамовцы уступили в серии бросков (2:3 Б).

В новый сезон команда Алексея Кудашова вошла с ключевыми лидерами прошлогодней кампании и точечными усилениями. Несмотря на это, начало регулярки можно назвать провальным. Поражение от ЦСКА в первой игре свидетельствует о колоссальных проблемах в моменты наступательного давления со стороны соперников, а недавняя неудача в матче с «Сочи» подчеркивает отсутствие волевого характера. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Артема Михеева.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча по ходу регулярного сезона. Команды обменялись домашними победами в основное время. В Москве победило «Динамо» 3:2, а в Магнитогорске хозяева выиграли со счетом 5:3.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 32 матча. В 19 играх победил «Металлург», в 13 «Динамо».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.21