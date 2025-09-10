ЦСКА — Адмирал. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 10 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: В первой игре сезона ЦСКА заработал 2 очка, забросил шесть шайб при двух пропущенных и оказался в числе представителей верхней части таблицы Западной конференции.

Последние матчи: Возвращение в ЦСКА Игоря Никитина сопровождалось матчем в рамках столичного дерби, в котором московские армейцы разбили «Динамо» (6:2).

В битве с принципиальным соперником ЦСКА показал хорошую реализацию и способность диктовать темп игры, не забывая вместе с тем о высокой самоотдаче в зоне защиты.

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Моисеев, Максим Сорокин, Данила Станиславский, Егор Фатеев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В матче под знаком соперничества с «Динамо» команда Никитина продемонстрировала все лучшие качества, которые хочет видеть главный тренер на дистанции.

Помимо высокой реализации, ЦСКА сходу обозначил уверенность и хорошую сыгранность. Умение варьировать давление, сочетающее плотную оборону и быстрый переход в атаку, может стать ключевым тактическим аспектом игры армейцев.

«Адмирал»

Турнирное положение: По итогам первой игры «Адмирал» — с двумя очками и тремя заброшенными шайбами — обосновался на шестой позиции в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В новом чемпионате команда Леонида Тамбиева дебютировала на «СКА-Арене», где схлестнулась с «Шанхай Дрэгонс» в результативной борьбе, которая завершилась победой «моряков» в серии буллитов (4:3 Б).

За три полноценных периода в составе «Адмирала» отличились ключевые лидеры в лице Либора Шулака, Даниилы Гутика и Игоря Гераськина. Вратарь дальневосточников Адама Хуска тем временем отразил 22 бросковые попытки «драконов» — 88%.

Не сыграют: В составе «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В начавшийся на прошлой неделе сезон «Адмирал» вошел достаточно энергично, показав высокий класс исполнения, вместе с тем стабильно нагружая оборону соперников бросковыми попытками.

В игре против «Шанхая» команда Леонида Тамбиева отказалась от излишнего консерватизма в пользу физической борьбы и настойчивости в нападении, но в то же время допустила ряд результативных ошибок в защите.

Статистика для ставок

В пяти личных встречах из шести последних команды забивали от пяти и более голов

ЦСКА победил в пяти последних личных встречах на своей территории

В четырех личных встречах из пяти последних в Москве ЦСКА победил с разницей в две шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.20, а победа «Адмирала» — в 6.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

Прогноз: На фоне разрыва не только в индивидуальном классе, но и тактической структуре, ЦСКА проведет встречу первым номером, навязав гостям собственные условия борьбы, на которые те согласятся по принуждению.

Ставка: ЦСКА победит + ТБ 4.5 за 2.07.

Прогноз: От армейцев Игорь Никитин требует собранности даже в ситуации, когда команда добивается устойчивого перевеса. В матче на домашнем льду ЦСКА не остановится на нескольких заброшенных шайбах.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.83.