ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Джанлуиджи ДоннаруммаГвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках Кайо Борральо против Нассурдина ИмавоваТриумф Имавова, яркие победы Фахретдинова и Сен-Дени. Обзор карда UFC Paris
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
    Все новости спорта

    Ярославцы проведут эталонную оборонительную встречу

    Локомотив — Северсталь. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» в победном матче с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В матче Кубка Открытия «Локомотив», помимо первого трофея в сезоне, заработал 2 очка и сравнялся с пятеркой конкурентов в Западной конференции, которые также начали регулярку с побед.

    Последние матчи: В первой игре под руководством Боба Хартли «Локомотив» взял верх над «Трактором» в серии буллитов (2:1 Б). Шайбой в основное время в составе ярославцев отметился Егор Сурин, а победные броски провели Александр Радулов и Максим Березкин.

    Локомотив — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Даниил Тесанов.

    Состояние команды: Начав сезон в статусе действующего чемпиона, «Локомотив» закрепил успех весенней сессии победой в Кубке Открытия. Уже на старте Ярославль готовность придерживаться роои сильнейшей команды лиги дистанции новой регулярки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В матче с «Трактором» коллектив Боба Хартли показал характерную игровую, за счет которой контролируются ключевые отрезки игры. Нацеленность на тактическую дисциплину порой, хоть и сдерживает вариативность впереди, позволяет добиваться результата.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В первой игре «Северсталь» добилась лучшей разницы голов среди всех команд Западной конференции, благодаря чему она разместилась на первой строчке без пропущенных шайб в активе.

    Последние матчи: Дебютный матч команды Андрея Козырева в рамках нового сезона состоялся на льду «Нефтехимика», где череповчане устроили разнос (5:0). По шайбе за «Северсталь» оформили Никита Камалов, Роман Абросимов, Томас Грегуар, Кирилл Пилипенко и Кирилл Танков.

    Не сыграют: У «Северстали» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • КХЛ: обзор первой игровой недели
  • Сегодня

    • Состояние команды: В новом чемпионате «Северсталь» стартовала с убедительным перфомансом в Нижнекамске. На льду «Нефтехимика» игра команды Андрея Козырева сопровождалась энергичным стилем и желанием доминировать во всех аспектах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В статусе гостевого коллектива Череповец взял инициативу в свои руки и не позволил «Нефтехимику» сфокусироваться на развитии собственных атак. Так, первая встреча позволяет убедиться в готовности «Северстали» к очередным серьезным вызовам в конкурентной среде сильнейших клубов Запада.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает на протяжении пяти матчей

    • Только в двух встречах из шести последних «Локомотив» пропустил больше одной шайбы

    • «Северсталь» не может обыграть «Локомотив» на протяжении пяти последних личных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Северстали» — в 4.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: Тренерский штаб Боба Хартли не намерен кардинально менять идеи предыдущего наставника, также делая ставку на тактически выверенную игру с минимальным количеством оборонительных ошибок. Вследствие подобного подхода от матча вряд ли стоит ждать высокую результативность.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

    Прогноз: Хоккей на высоких скоростях с большим объемом остроты — это не про предстоящую встречу. «Локомотив» включит привычный консерватизм, а «Северсталь» тем временем постарается любыми способами избежать потери очков.

    Ставка: «Северсталь» победит с форой +1 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Индонезия — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челябинск — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Урал — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч ОАЭ — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Факел — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чехия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Локомотив — Северсталь: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 09.09.202519:30. Ярославцы проведут эталонную оборонительную встречу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры