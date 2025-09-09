Локомотив — Северсталь. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В матче Кубка Открытия «Локомотив», помимо первого трофея в сезоне, заработал 2 очка и сравнялся с пятеркой конкурентов в Западной конференции, которые также начали регулярку с побед.

Последние матчи: В первой игре под руководством Боба Хартли «Локомотив» взял верх над «Трактором» в серии буллитов (2:1 Б). Шайбой в основное время в составе ярославцев отметился Егор Сурин, а победные броски провели Александр Радулов и Максим Березкин.

Не сыграют: Даниил Тесанов.

Состояние команды: Начав сезон в статусе действующего чемпиона, «Локомотив» закрепил успех весенней сессии победой в Кубке Открытия. Уже на старте Ярославль готовность придерживаться роои сильнейшей команды лиги дистанции новой регулярки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В матче с «Трактором» коллектив Боба Хартли показал характерную игровую, за счет которой контролируются ключевые отрезки игры. Нацеленность на тактическую дисциплину порой, хоть и сдерживает вариативность впереди, позволяет добиваться результата.

«Северсталь»

Турнирное положение: В первой игре «Северсталь» добилась лучшей разницы голов среди всех команд Западной конференции, благодаря чему она разместилась на первой строчке без пропущенных шайб в активе.

Последние матчи: Дебютный матч команды Андрея Козырева в рамках нового сезона состоялся на льду «Нефтехимика», где череповчане устроили разнос (5:0). По шайбе за «Северсталь» оформили Никита Камалов, Роман Абросимов, Томас Грегуар, Кирилл Пилипенко и Кирилл Танков.

Не сыграют: У «Северстали» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В новом чемпионате «Северсталь» стартовала с убедительным перфомансом в Нижнекамске. На льду «Нефтехимика» игра команды Андрея Козырева сопровождалась энергичным стилем и желанием доминировать во всех аспектах.

В статусе гостевого коллектива Череповец взял инициативу в свои руки и не позволил «Нефтехимику» сфокусироваться на развитии собственных атак. Так, первая встреча позволяет убедиться в готовности «Северстали» к очередным серьезным вызовам в конкурентной среде сильнейших клубов Запада.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении пяти матчей

Только в двух встречах из шести последних «Локомотив» пропустил больше одной шайбы

«Северсталь» не может обыграть «Локомотив» на протяжении пяти последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Северстали» — в 4.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Тренерский штаб Боба Хартли не намерен кардинально менять идеи предыдущего наставника, также делая ставку на тактически выверенную игру с минимальным количеством оборонительных ошибок. Вследствие подобного подхода от матча вряд ли стоит ждать высокую результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

Прогноз: Хоккей на высоких скоростях с большим объемом остроты — это не про предстоящую встречу. «Локомотив» включит привычный консерватизм, а «Северсталь» тем временем постарается любыми способами избежать потери очков.

Ставка: «Северсталь» победит с форой +1 за 1.96.