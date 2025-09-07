Нефтехимик — Северсталь. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Последнюю регулярку «Нефтехимик» завершил на девятой строчке в таблице Востока с 67 очками и 25 победами в активе. От зоны плей-офф «нефтяников» отделили 2 турнирных балла.

Последние матчи: В рамках летних сборов «Нефтехимик» провел неудачную серию матчей в Кубке Блинова, потерпев поражения «Авангарда» (3:6), «Северстали» (2:3), «Локомотива» (2:5) и «Сибири» (1:2 Б).

Вместе с тем в серии товарищеских матчей команда Игоря Гришина добилась побед над «Челнами» (3:0) и «Ижсталью» (5:2), но дважды проиграла «Ак Барсу» (1:4; 3:5).

Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Как и многим командам среднего звена, «Нефтехимику» предстоит начать регулярный сезон с новым главным тренером. С назначением Игоря Гришина в Нижнекамске рассчитывают увидеть агрессивный хоккей, который позволит вернуться в борьбу за плей-офф.

В межсезонье «Нефтехимик» совершил несколько точечных усилений. В частности, к команде присоединились нападающие Владислав Барулин и Дамир Жафяров, а также защитник Динар Хафизуллин. Эти три подписания способны дать хорошую вариативность на дистанции.

«Северсталь»

Турнирное положение: Предыдущий сезон «Северсталь» закончила в статусе шестой команды Запада, набрав 83 очка при 41 победе. В Кубке Гагарина череповчане были остановлены «Спартаком» в первом раунде.

Последние матчи: Летная сессия «Северстали» сопровождалась серией успехов в Кубке Блинова, где команда Андрея Козырева обыграла «Локомотив» (2:0), «Нефтехимик» (3:2), «Сибирь» (3:1) и «Авангард» (4:3 Б). В конце августа «сталь» провела еще одну встречу с «Локомотивом», которая также завершилась победой (3:2 ОТ).

Не сыграют: У «Северстали» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: За последние несколько сезонов «Северсталь» выросла в команду, которая является одной из самых зрелищных и вместе с тем непредсказуемых в Западной конференции.

Без существенных изменений в межсезонье, помимо ряда подписаний ради усиления защиты, «Северсталь» продолжит развивать собственные идеи под руководством Андрея Козырева, которые предполагают интенсивный хоккей и нацеленность на броски, а с точки зрения турнирных ориентиров — попадание в первый раунд Кубка Гагарина.

Статистика для ставок

«Северсталь» не проигрывает «Нефтехимику» на протяжении четырех последних матчей в КХЛ

Только в одной личной встрече из трех последних «Нефтехимик» забросил больше одной шайбы

В семи последних личных встречах из восьми на льду «Нефтехимика» команды забивали больше четырех голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.39, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 1.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Для команды Андрея Козырева этот выезд явно не обернется легкой пробежкой, тем не менее с использованием своих главных тактических качеств — от динамичной атаки до быстрого перемещения шайбы между зонами — «Северсталь» сумеет забрать гостевые очки.

Ставка: «Северсталь» победит за 1.98.

Прогноз: Вполне возможно, команды решатся на открытый хоккей, благодаря которому большой объем атакующей остроты и результативных действий окажется лишь вопросом времени.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.