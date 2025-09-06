ЦСКА — Динамо Москва. Ставка (к. 1.96) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 сентября 2025 года

ЦСКА
Турнирное положение: Основной этап прошлого сезона ЦСКА завершил на пятой строчке в Западной конференции с 85 очками и 38 победами в активе. В Кубке Гагарина москвичи проиграли «Динамо» Минск в первом раунде.
Последние матчи: На протяжении летней предсезонки ЦСКА провел серию товарищеских матчей, включая неудачную встречу с «Динамо» Минск (1:4) и уверенную игру с московским «Динамо» (4:1).
Вместе с тем команда Игоря Никитина приняла участие в Кубке мэра Москвы, где добилась трех побед кряду. Соперниками армейцев оказались «Спартак» (2:0), «Шанхай Дрэгонс» (4:2) и «Динамо» Минск (3:2).
Не сыграют: Кадровые потери в составе ЦСКА отсутствуют.
Состояние команды: В межсезонье ЦСКА провел мощную селекцию, совершив ряд качественных подписаний, которые направлены на очередную смену вектора в рамках затяжного этапа перестройки.
Однако главные изменения внутри команды летом коснулись тренерской составляющей. Московские армейцы вернули Игоря Никитина и его тренерский штаб. В специалисте, с которым ЦСКА годами ранее брал Кубок Гагарина, боссы «красно-синих» видят шанс на возвращение в элиту КХЛ.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Последний регулярный сезон «бело-голубые» завершили на второй строчке в таблице Запада, заработав 89 очков при 42 победах. В плей-офф столичный коллектив преодолел рубеж второго раунда, после чего допустил вылет от «Трактора».
Последние матчи: Летний сбор «Динамо» Москва начало с товарищеских матчей. В первом столичный коллектив обыграл «Юность-Минск» (3:2), в остальных случились поражения от «Ак Барса» (1:3) и ЦСКА (1:4).
В конце августа команда Алексея Кудашова поборолась за Кубок мэра Москвы. В дебютной встрече динамовцы взяли верх над «Нефтехимиком» (1:0), но следом проиграли «Динамо» Минск (2:3) и «Шанхай Дрэгонс» (1:6).
Не сыграют: У «Динамо» Москва нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Московское «Динамо» пережило насыщенную предсезонку, которая сопровождалась спекуляциями по поводу финансовых проблем и возможного расставания с системообразующими игроками.
Однако в клубе не только удачно решили ключевые вопросы по действующим хоккеистам — тот же Никита Гусев пошел на сокращение зарплаты — но и смогли провернуть несколько сделок на вход, благодаря которым коллектив Алексея Кудашова может считаться одним из главных конкурентов для топ-соперников Запада.
Статистика для ставок
- ЦСКА добился всего одной домашней победы в четырех последних личных встречах
- В двух выездных личных встречах из четырех последних «Динамо» Москва забрасывало четыре шайбы
- В шести личных встречах из десяти последних было забито менее 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Москва — в 2.60.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.33, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.
Прогноз: На предстоящий сезон обе команды наметили высокие цели, получив для их реализации необходимые условия. В частности, речь идет об обновлении составов за счет игроков, нацеленных на атаку. Ввиду всех усилений московские клубы должны бодро войти в регулярку, выдав событийную встречу в рамках дерби.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.
Прогноз: Помимо преимущества домашнего льда, ЦСКА явно выглядит сильнее с точки зрения тренерского вопроса. Система Никитина доказывает свою эффективность в больших матчах, благодаря чему московские армейцы способны забрать результат первой игры.
Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.85.