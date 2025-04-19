В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Общий этап «Салават Юлаев» закончил на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. С 93 набранными очками, уфимцы отстали от лидера гонки на 3 балла.

Последние матчи: После довольно скромной домашней победы над «Сибирью» в седьмой игре серии — 2:1 «Салават Юлаев» выдал яркую встречу со «Спартаком» в дебюте второго раунда — 4:1.

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Во втором матче уфимцы были близки к победе, но потеряв концентрацию, допустили неудачу — 4:5 ОТ. Выезд команды Виктора Козлова на территорию «Спартака» закончился катастрофой — 2:4; 2:6.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: На смену бодрому началу серии в исполнении «Салавата Юлаева» пришел резкий спад, обусловленный чередой нервных и непоследовательных матчей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По ходу соперничества со «Спартаком» команда Виктора Козлова потеряла прежний ритм и отныне не имеет права на ошибку. Уфимцы утратили структуру и не справились с давлением «красно-белые».

Атакующие идеи «Салавата Юлаева» в настоящее время основываются на эпизодических вспышках, однако потеря стабильности и отсутствие концентрации не дают коллективу зацепиться за результат.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Спартак» набрал 87 очков, с которыми финишировал на 3-й строчке в таблице Западной конференции, на 2 турнирных балла уступив 2-ю строчку московскому «Динамо».

Последние матчи: В рамках первого раунда «Спартак» провел пять матчей с «Северсталью», победу на которой зафиксировал на домашнем льду — 5:2. Вместе с тем четвертьфинальный дебют обернулся для столичного клуба провалом — 1:4.

Во второй игре в Уфе команда Алексея Жамнова выдала сумасшедший камбэк и вырвала победы — 5:4 ОТ, после чего на домашнем катке одержала две убедительные победы — 4:2; 6:2.

Не сыграют: В составе столичного клуба кадровых потерь нет.

Состояние команды: После неудачного начала второго раунда плей-офф «Спартак» набрал внушительный ход. Москвичи выправили ситуацию и приближаются к развязке серии.

На ледовой площадке коллектив Алексея Жамнова действует слаженно и чувствует себя уверенно вне зависимости от игровой модели, которую безуспешно пытаются навязать уфимцы.

Прочной основой, приносящий «Спартаку» результат, является структурная игра с акцентом на давление и быстрые переходы в атаку наряду с качественной реализацией стабильно генерируемых моментов.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» потерпел 3 поражения подряд

В 4-х матчах из 6 последних «Салават Юлаев» пропускал не менее 4 голов

В 9 матчах в рамках плей-офф «Спартак» одержал 7 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.40, а победа «Спартака» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: На гостевой площадке «Спартак» столкнется с колоссальным сопротивлением, но накануне команда Алексея Жамнова показала явное превосходство над уфимцами по всем основным игровым критериям.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.09.

Прогноз: Вне зависимости от места проведения встречи и условий борьбы столичная команда всегда нацелена на резкие атакующие выпады, зачастую заканчивающиеся высокой реализацией.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.80.