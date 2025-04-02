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    «Анахайм» легко разберется с «акулами»?

    Анахайм — Сан-Хосе. Ставка (к. 1.98), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сан-Хосе»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Хонда Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Анахайм

  • НХЛ
    •  Анахайм 05:00 Сан-Хосе

    Сан-Хосе

  • Сан-Хосе
    •

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Состояние «Анахайма» нельзя определить, как стабильное, но за этот год клуб приобрел необходимый опыт, несмотря на то, что закончит сезон на 12 позиции западной конференции.

    Последние матчи: В семи последних матчах «Анахайм» выиграл три раза, причем победы были одержаны в разных стилях.

    Анахайм — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На травмах у «Анахайма» Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек. Также могут пропустить матч Терри и Труба.

    Общий тонус клуба: В поединке против «акул» хозяева матча видятся однозначными фаворитами, хотя травм хватает, как у хозяев, так и у гостей.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Никакого сопротивления со стороны «Сан-Хосе» и близко не видно, а клуб смирился с тем, что он будет худшим среди всех коллективов лиги.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах «Сан-Хосе» проиграл разгромно, пропустив за 120 минут игры 14 голов.

    Травмированные игроки: На данный момент времени за «Сан-Хосе» не могут играть Аскаров, Кутюр, Дешарне, Рутта и Тран.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гостям ничего хорого светить не будет, поэтому можно сразу добавлять ещё один проигрыш в список поражений по регулярному чемпионату.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Хосе» проиграл три последних очных противостояния

    • «Анахайм» в пяти последних поединках одержал три победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.71, на гостей — 3.20.

    Прогноз: «Анахайм» выглядит более вероятным победителем этой встречи.

    Альтернативный прогноз: Географические соседи вполне могут устроить результативную перестрелку.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.

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    Анахайм — Сан-Хосе: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 02.04.202505:00. «Анахайм» легко разберется с «акулами»?
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