В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Хонда Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Состояние «Анахайма» нельзя определить, как стабильное, но за этот год клуб приобрел необходимый опыт, несмотря на то, что закончит сезон на 12 позиции западной конференции.

Последние матчи: В семи последних матчах «Анахайм» выиграл три раза, причем победы были одержаны в разных стилях.

Травмированные игроки: На травмах у «Анахайма» Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек. Также могут пропустить матч Терри и Труба.

Общий тонус клуба: В поединке против «акул» хозяева матча видятся однозначными фаворитами, хотя травм хватает, как у хозяев, так и у гостей.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Никакого сопротивления со стороны «Сан-Хосе» и близко не видно, а клуб смирился с тем, что он будет худшим среди всех коллективов лиги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах «Сан-Хосе» проиграл разгромно, пропустив за 120 минут игры 14 голов.

Травмированные игроки: На данный момент времени за «Сан-Хосе» не могут играть Аскаров, Кутюр, Дешарне, Рутта и Тран.

Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гостям ничего хорого светить не будет, поэтому можно сразу добавлять ещё один проигрыш в список поражений по регулярному чемпионату.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» проиграл три последних очных противостояния

«Анахайм» в пяти последних поединках одержал три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.71, на гостей — 3.20.

Прогноз: «Анахайм» выглядит более вероятным победителем этой встречи.

Альтернативный прогноз: Географические соседи вполне могут устроить результативную перестрелку.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.