Анахайм
Сан-Хосе
«Анахайм»
Турнирное положение: Состояние «Анахайма» нельзя определить, как стабильное, но за этот год клуб приобрел необходимый опыт, несмотря на то, что закончит сезон на 12 позиции западной конференции.
Последние матчи: В семи последних матчах «Анахайм» выиграл три раза, причем победы были одержаны в разных стилях.
Анахайм — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На травмах у «Анахайма» Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек. Также могут пропустить матч Терри и Труба.
Общий тонус клуба: В поединке против «акул» хозяева матча видятся однозначными фаворитами, хотя травм хватает, как у хозяев, так и у гостей.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Никакого сопротивления со стороны «Сан-Хосе» и близко не видно, а клуб смирился с тем, что он будет худшим среди всех коллективов лиги.
Последние матчи: В двух последних матчах «Сан-Хосе» проиграл разгромно, пропустив за 120 минут игры 14 голов.
Травмированные игроки: На данный момент времени за «Сан-Хосе» не могут играть Аскаров, Кутюр, Дешарне, Рутта и Тран.
Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гостям ничего хорого светить не будет, поэтому можно сразу добавлять ещё один проигрыш в список поражений по регулярному чемпионату.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» проиграл три последних очных противостояния
- «Анахайм» в пяти последних поединках одержал три победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.71, на гостей — 3.20.
Прогноз: «Анахайм» выглядит более вероятным победителем этой встречи.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Географические соседи вполне могут устроить результативную перестрелку.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.