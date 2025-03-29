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    «Локомотив» не оставит шансов нижегородцам?

    Локомотив — Торпедо: Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    Даниил Исаев — голкипер «Локомотива»
    Во втором матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Марта 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 16:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: «Железнодорожники» заняли 1-е место в таблице Запада и во всей КХЛ. «Локомотив» набрал 102 очка за 68 встреч и завоевал Кубок Континента.

    Последние матчи: В 1-м матче серии с «Торпедо» ярославцы уверенно победили со счетом 3:1. Все голы команды забросили во 2-м периоде.

    Локомотив — Торпедо: коэффициенты букмекеров

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    «Локомотив» выиграл 3 последних матча в регулярном чемпионате, пропустив за этот период только 3 шайбы. Ярославцы обыгрывали «Адмирал» (4:1), ЦСКА (3:1) и московское «Динамо» (4:1).

    Не сыграет: Степан Никулин из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Локомотив» — самая стабильная команда в нынешнем сезоне КХЛ. «Железнодорожники» максимально ровно провели регулярный чемпионат и отлично стартовали в плей-офф.

    Логично, что основным вратарем «Локомотива» в решающей стадии турнира стал Даниил Исаев, который уверенно сыграл в 1-м матче. У этого вратаря уже есть большой опыт игры в плей-офф.

    «Локомотив» вполне способен сломать уверенность «Торпедо», выиграв 2-й матч. Нижегорцам будет очень тяжело переворачивать ход серии против ярославцев.

    «Торпедо»

    Путь к плей-офф: Нижегородцы расположились на 8-й строчке Запада по итогам «регулярки», набрав 71 очко за 68 встреч. «Торпедо» вышло в 1-м раунде на грозный «Локомотив».

    Последние матчи: В стартовом поединке 1-го раунда плей-офф нижегородцы не смогли противостоять «железнодорожникам», проиграв со счетом 1:3 и не имея возможность отыграться.

    «Торпедо» проиграло 5 последних матчей в регулярном чемпионате. За этот отрезок команда уступила «Авангарду» (3:4), «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:3), «Северстали» (2:3) и СКА (2:3 Б).

    Не сыграют: Василий Атанасов и Данил Савунов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Будем честны, у «Торпедо» совсем немного шансов пройти «Локомотив» в 1-м раунде. Подопечные Игоря Ларионова должны цеплять одну игру в Ярославле, чтобы иметь шансы удивить всех.

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    Атакующий потенциал «Торпедо» довольно неплохой, но у команды отсутствует Василий Атанасов, который способен создать момент из ничего. Травма этого форварда — потеря для нижегородцев.

    Понятно, что «Локомотиву» не будет просто в предстоящем матче, ведь «Торпедо» бросит все силы, чтобы победить. Но «железнодорожники» очень хороши на своей площадке...

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл 1-й матче серии со счетом 3:1

    • «Торпедо» проиграло уже 6-ю встречу подряд

    • «Локомотив» 4 раза обыгрывал «Торпедо» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 5.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.48.

    Прогноз: «Локомотив» попытается начать активно, чтобы задушить «Торпедо» уже на старте матча.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1-м периоде за 1.97.

    Прогноз: У «Торпедо» не так много шансов победить. «Локомотив» будет доминировать.

    Ставка: «Локомотив» забросит 1-ю шайбу и победит за 1.85.

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    Локомотив — Торпедо: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 29.03.202516:30. «Локомотив» не оставит шансов нижегородцам?
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