В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 10 января. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: На счету минчан 53 очка по итогам 43 сыгранных матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 7-й строчке, уступая по дополнительным цифрам 6-й «Северстали».

Последние матчи: Днями ранее «Динамо» Минск выдало весьма убедительный отрезок, обыграв поочередно «Ак Барс» — 5:0, «Динамо» Москва — 1:0, «Локомотив» — 4:1 и «Торпедо» — 3:0.

Еще в одной встрече с нижегородцами серия команды Дмитрия Квартальнова потерпела крушение — 2:4. Однако после провала в игре волжанами белорусы вернулись к победам в матче с ЦСКА — 2:0.

Не сыграют: В составе белорусской команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: После нескольких месяцев поисков «Динамо» Минск приблизилось к пику игровой формы, которая уже оставила отпечаток на турнирной ситуации в целом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи «Динамо» Минск сопровождаются предельной уверенностью и решимостью даже на фоне первоклассных соперников, которые традиционно остаются фаворитами.

Подавляющее большинство успешных результатов команды Дмитрия Квартальнова основывается на надежной игре у своих ворот, хотя и линия атаки «Динамо» Минск в целом здорово справляется со своими задачами.

«Сибирь»

Турнирное положение: После 41 встречи новосибирцы остались с 39 очками в активе. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 8-й строчке, опережая по дополнительным показателям «Нефтехимик».

Последние матчи: За последние недели «Сибирь» успела дважды обыграть «Адмирал» — 4:2, 1:0, а также разобраться с «Барысом» — 2:0, «Амуром» — 4:3 и «Салаватом Юлаевым» — 4:1.

На фоне столь уверенной серии недавние результаты команды Вадима Епанчинцева оставляют желать лучшего. В частности, накануне «Сибирь» потерпела поражения от «Нефтехимика» — 1:2 и «Торпедо» — 0:2.

Не сыграют: Федор Гордеев.

Состояние команды: «Сибирь» остается одной из самых непредсказуемых и нестабильных команд Восточной конференции, входящих в число претендентов на выход в плей-офф.

В начале сезона «Сибирь» выдала достаточно боевой отрезок, после чего откатилась к состоянию кризиса, попытки выбраться из которого подопечные Вадима Епанчинцева предпринимают на протяжении последних недель.

Актуальные успехи «Сибири» были подкреплены уверенной игрой в обороне, которая нередко выручает команду в моменты, когда игра атакующих бригад далека от высоких показателей полезности.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск добилось 5 побед в 6 последних матчах

Только в одной игре из 6 последних «Динамо» Минск пропустило больше гола

Ни в одной очной встрече из 3-х предыдущих в Минске не был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 3.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Находясь в лучшей с начала сезона форме, команда Дмитрия Квартальнова добивается успехов вне зависимости от уровня и мотивации соперников, поэтому у сибиряков шансов на выездную победу остается не так много.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТМ 5.5 за 2.25.

Прогноз: В настоящее время белорусы обеспечивают результаты за счет качественной комплексной игры, но их игра в обороне заслуживает отдельного внимания ввиду своей надежности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 1.90.