«Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает

В рамках первой в 2025-м году игровой недели новосибирцы дополнили серию без поражений, а один из аутсайдеров Западной конференции решил замахнуться на место в зоне плей-офф.

«Сибирь» все еще не проигрывает

Тэйлор Бек VK

Последняя в настоящее время игровая неделя в Континентальной хоккейной лиге запомнилась очередными локальными успехами «Сибири», которая сравнительно недавно выглядела практически обреченно в контексте построения игры и шансов на дальнейшую борьбу за плей-офф.

Тем не менее в прошлую семидневку новосибирцев вместились очередные победы, дополнившие общую серию, разросшуюся до 5 матчей: на текущий момент это лучший отрезок команды Вадима Епанчинцева с начала сезона.

В первой встрече на 17-й по счету неделе «Сибирь» добилась волевой победы над «Амуром» в соперничестве, которое сопровождалось результативной событийностью и весьма неожиданным развитием событий, с дублем Валентина Пьянова и 46 отраженными бросками Дениса Костина — 4:3.

Второй матч «Сибири» также был подкреплен статистическим преимуществом соперника, но по счету аутсайдер превзошел «Салават Юлаев». Ввиду крупного поражения дома со счетом 1:4 уфимцы не сумели упрочить лидерство в конференции.

По итогам 39 матчей команда Вадима Епанчинцева поднялась на 8-ю строчку в таблице Востока с 39 очками на счету. На 2 турнирных пункта сибиряки опередили основных конкурентов — «Ладу» и «Нефтехимик».

«Куньлунь» догоняет «Торпедо»

«Куньлунь» VK

Достаточно бодро последнюю игровую неделю провел «Куньлунь», вошедший в очередной этап самореализации. В настоящее время китайский представитель лиги не проигрывает на протяжении 4-х матчей — нечто подобное команда Михаила Кравца демонстрировала осенью.

Первый матч на 17-й неделе «Куньлунь» провел на площадке «Торпедо», которое в обозримой перспективе может стать прямым конкурентом с точки зрения изнурительной гонки за последнее кубковое место в Западной конференции.

Турнирно значимая для обеих команд встреча планомерно переросла в событийное противостояние, победу в котором одержала «звезда», проявив по ходу игры волевой характер и в очередной раз указав на проблемы волжан с самообладанием и обороной — 4:3 ОТ.

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Менее результативным, но столь же непростым оказался матч в Мытищах, в рамках которого команда Михала Кравца обыграла «Витязь» — еще одного теоретического кандидата на место в компании участников плей-офф — 3:2 ОТ.

В 41 игре «Куньлунь» заработал 38 очков, с которыми поднялся и закрепился на 9-м месте в таблице Западной конференции. При равенстве матчей китайцы обошли на 1 балл «Витязь», а разрыв между «Торпедо» сократили до 4 турнирных пунктов.

ЦСКА допустил крупные поражения

«Армейское дерби» на «СКА Арене» ЦСКА

Пока аутсайдеры лиги пытались поэкспериментировать над собственным потенциалом, один из наиболее стабильных клубов последних недель провел крайне неудачный отрезок, итогом которого стали крупные поражения в важнейших во всех отношениях встречах.

К дебютной игре 2025-го года ЦСКА подошел в статусе команды, идущей по дистанции без математических осечек на протяжении 11 матчей. В столь имиджевой роли столичная команда заявилась в гости к СКА — заклятому идеологическому сопернику.

В матче на «СКА Арене» команда Ильи Воробьева довольно быстро устроилась на крупное отставание и сумела провести лишь боевой 3-й период, который ввиду слишком позднего включения в игру не приблизил команду к перелому — 3:6.

В конце 17-й недели «красно-синие» приехали к «Локомотиву» — единственному барьеру на тропе лидерства. Третья в сезоне победа над ярославцами в теории могла бы оживить интригу в борьбе за 1-е место в конференции, но этот матч ЦСКА провалил — 1:4.

После 41 сыгранной встречи в активе «армейцев» остались 57 очков, с которыми команда по-прежнему занимает 2-ю строчку в таблице Запада. Вместе с тем отставание от 1-го «Локомотива» увеличилось до 11 турнирных баллов при 2-х матчах ЦСКА в запасе.

«Нефтехимик» терпит очередные неудачи

Не случилось новогоднего чуда в контексте результатов ментально разваливающегося «Нефтехимика», шансы которого на попадание в зону Кубка уменьшаются с каждой актуальной неудачей.

Команда Олега Леонтьева движется по дистанции без побед на протяжении 6 последних матчей: неделей ранее эта серия была дополнена 2 безобразными результатами.

В рамках первой игры на своей территории «Нефтехимик» встретился с «Трактором» — бывшим на тот момент лидером Востока, приехавшим в Нижнекамск с четкой задачей отвоевать очки у аутсайдера.

Эта цель покорилась челябинцам достаточно легко: «Нефтехимик» в который раз подвела оборона, допустившая непоправимые результативные ошибки, ставшие основной причиной крупного поражения — 2:6.

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Еще одну домашнюю встречу команда Олега Леонтьева провела с «Авангардом» — весьма нестабильным коллективом, долгое время считавшимся конкурентом «нефтяников». Провальный 1-й период обнулил интригу и привел еще к одному разгрому при родных трибунах — 1:5.

В 41-й встрече «Нефтехимик» заработал 37 очков, но ввиду высокой плотности сместился на 10-ю позицию в таблице Восточной конференции. В настоящий момент нижнекамцы отстают от зоны плей-офф на 2 балла, а 8-я «Сибирь» тем временем демонстрирует отличные результаты и сохраняет в качестве козыря 2 игры в запасе.

«Магнитка» приближается к первой тройке

«Металлург» Мг VK

Пока «Трактор» и «Салават Юлаев» заняты лидерскими выяснениями, «Ак Барс» и «Металлург» Мг остаются единственными претендентами на 3-ю строчку конференции, которую еще недавно мог замкнуть «Автомобилист», допустивший большое количество ошибок для гонки такого накала.

Последние игровые недели казанцев сопровождаются единичными взлетами и эпизодическими провалами, в то время как южноуральцы довели свою игру практически до шаблонного идеала: актуальная серия побед команды Андрея Разина — 6 матчей кряду — обусловлена превосходной работой в обороне при весьма рассудительных действиях в нападении.

На прошлой неделе «Металлург» Мг провел две встречи. Первая состоялась на льду «Авангарда», над которым была одержана волевая победа — 2:1. Более яркой и такой же успешной оказалась встреча «сталеваров» с «Амуром» в Магнитогорске, где хозяева контролировали территорию и события на льду, но добились победы лишь с минимальным преимуществом — 3:2.

Убедительный отрезок и непоследовательность команды Анвара Гатиятулина способствовали продвижению «Магнитки». По итогам 42 матчей «лисы», с 52 очками в активе, прописались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, отставая от 3-го «Ак Барса» исключительно по дополнительным показателям.