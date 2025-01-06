«Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает

«Сибирь» все еще не проигрывает
Последняя в настоящее время игровая неделя в Континентальной хоккейной лиге запомнилась очередными локальными успехами «Сибири», которая сравнительно недавно выглядела практически обреченно в контексте построения игры и шансов на дальнейшую борьбу за плей-офф.
Тем не менее в прошлую семидневку новосибирцев вместились очередные победы, дополнившие общую серию, разросшуюся до 5 матчей: на текущий момент это лучший отрезок команды Вадима Епанчинцева с начала сезона.
В первой встрече на 17-й по счету неделе «Сибирь» добилась волевой победы над «Амуром» в соперничестве, которое сопровождалось результативной событийностью и весьма неожиданным развитием событий, с дублем Валентина Пьянова и 46 отраженными бросками Дениса Костина — 4:3.
Второй матч «Сибири» также был подкреплен статистическим преимуществом соперника, но по счету аутсайдер превзошел «Салават Юлаев». Ввиду крупного поражения дома со счетом 1:4 уфимцы не сумели упрочить лидерство в конференции.
По итогам 39 матчей команда Вадима Епанчинцева поднялась на 8-ю строчку в таблице Востока с 39 очками на счету. На 2 турнирных пункта сибиряки опередили основных конкурентов — «Ладу» и «Нефтехимик».
«Куньлунь» догоняет «Торпедо»
Достаточно бодро последнюю игровую неделю провел «Куньлунь», вошедший в очередной этап самореализации. В настоящее время китайский представитель лиги не проигрывает на протяжении 4-х матчей — нечто подобное команда Михаила Кравца демонстрировала осенью.
Первый матч на 17-й неделе «Куньлунь» провел на площадке «Торпедо», которое в обозримой перспективе может стать прямым конкурентом с точки зрения изнурительной гонки за последнее кубковое место в Западной конференции.
Турнирно значимая для обеих команд встреча планомерно переросла в событийное противостояние, победу в котором одержала «звезда», проявив по ходу игры волевой характер и в очередной раз указав на проблемы волжан с самообладанием и обороной — 4:3 ОТ.
Менее результативным, но столь же непростым оказался матч в Мытищах, в рамках которого команда Михала Кравца обыграла «Витязь» — еще одного теоретического кандидата на место в компании участников плей-офф — 3:2 ОТ.
В 41 игре «Куньлунь» заработал 38 очков, с которыми поднялся и закрепился на 9-м месте в таблице Западной конференции. При равенстве матчей китайцы обошли на 1 балл «Витязь», а разрыв между «Торпедо» сократили до 4 турнирных пунктов.
ЦСКА допустил крупные поражения
Пока аутсайдеры лиги пытались поэкспериментировать над собственным потенциалом, один из наиболее стабильных клубов последних недель провел крайне неудачный отрезок, итогом которого стали крупные поражения в важнейших во всех отношениях встречах.
К дебютной игре 2025-го года ЦСКА подошел в статусе команды, идущей по дистанции без математических осечек на протяжении 11 матчей. В столь имиджевой роли столичная команда заявилась в гости к СКА — заклятому идеологическому сопернику.
В матче на «СКА Арене» команда Ильи Воробьева довольно быстро устроилась на крупное отставание и сумела провести лишь боевой 3-й период, который ввиду слишком позднего включения в игру не приблизил команду к перелому — 3:6.
В конце 17-й недели «красно-синие» приехали к «Локомотиву» — единственному барьеру на тропе лидерства. Третья в сезоне победа над ярославцами в теории могла бы оживить интригу в борьбе за 1-е место в конференции, но этот матч ЦСКА провалил — 1:4.
После 41 сыгранной встречи в активе «армейцев» остались 57 очков, с которыми команда по-прежнему занимает 2-ю строчку в таблице Запада. Вместе с тем отставание от 1-го «Локомотива» увеличилось до 11 турнирных баллов при 2-х матчах ЦСКА в запасе.
«Нефтехимик» терпит очередные неудачи
Не случилось новогоднего чуда в контексте результатов ментально разваливающегося «Нефтехимика», шансы которого на попадание в зону Кубка уменьшаются с каждой актуальной неудачей.
Команда Олега Леонтьева движется по дистанции без побед на протяжении 6 последних матчей: неделей ранее эта серия была дополнена 2 безобразными результатами.
В рамках первой игры на своей территории «Нефтехимик» встретился с «Трактором» — бывшим на тот момент лидером Востока, приехавшим в Нижнекамск с четкой задачей отвоевать очки у аутсайдера.
Эта цель покорилась челябинцам достаточно легко: «Нефтехимик» в который раз подвела оборона, допустившая непоправимые результативные ошибки, ставшие основной причиной крупного поражения — 2:6.
Еще одну домашнюю встречу команда Олега Леонтьева провела с «Авангардом» — весьма нестабильным коллективом, долгое время считавшимся конкурентом «нефтяников». Провальный 1-й период обнулил интригу и привел еще к одному разгрому при родных трибунах — 1:5.
В 41-й встрече «Нефтехимик» заработал 37 очков, но ввиду высокой плотности сместился на 10-ю позицию в таблице Восточной конференции. В настоящий момент нижнекамцы отстают от зоны плей-офф на 2 балла, а 8-я «Сибирь» тем временем демонстрирует отличные результаты и сохраняет в качестве козыря 2 игры в запасе.
«Магнитка» приближается к первой тройке
Пока «Трактор» и «Салават Юлаев» заняты лидерскими выяснениями, «Ак Барс» и «Металлург» Мг остаются единственными претендентами на 3-ю строчку конференции, которую еще недавно мог замкнуть «Автомобилист», допустивший большое количество ошибок для гонки такого накала.
Последние игровые недели казанцев сопровождаются единичными взлетами и эпизодическими провалами, в то время как южноуральцы довели свою игру практически до шаблонного идеала: актуальная серия побед команды Андрея Разина — 6 матчей кряду — обусловлена превосходной работой в обороне при весьма рассудительных действиях в нападении.
На прошлой неделе «Металлург» Мг провел две встречи. Первая состоялась на льду «Авангарда», над которым была одержана волевая победа — 2:1. Более яркой и такой же успешной оказалась встреча «сталеваров» с «Амуром» в Магнитогорске, где хозяева контролировали территорию и события на льду, но добились победы лишь с минимальным преимуществом — 3:2.
Убедительный отрезок и непоследовательность команды Анвара Гатиятулина способствовали продвижению «Магнитки». По итогам 42 матчей «лисы», с 52 очками в активе, прописались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, отставая от 3-го «Ак Барса» исключительно по дополнительным показателям.