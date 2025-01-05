Трактор
Автомобилист
«Трактор»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» находится на 2-м месте. В 42 матчах челябинцы заработали 55 очков и отстали от 1-го «Салавата Юлаева» на 1 турнирный балл.
Последние матчи: Последние игровые недели «Трактора» сопровождаются провалами как с точки зрения результатов, так и в контексте содержания игры, особенно в атаке.
Трактор — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
В конце прошлого года команда Бенуа Гру бездарно провела матчи с «Автомобилистом» — 1:3 и «Ак Барсом» — 0:4, за которыми последовала победа над «Нефтехимиком» — 6:2. Накануне челябинцы потерпели поражение от «Амура» — 2:3 ОТ.
Не сыграют: В составе «Трактора» нет кадровых потерь.
Состояние команды: «Трактор» демонстрирует неоднозначную динамику, сочетая уверенную игру с периодическими провалами. Команда Бенуа Гру по-прежнему не может найти стабильность.
Временами челябинцы показывают идеальное взаимодействие между линиями, но регулярность подобных качеств оставляет желать лучшего. Нередко «Трактор» теряет инициативу, вернуть которую в дальнейшем не может.
Даже с учетом актуальных проблем отдельные матчи «Трактора» сопровождаются первоклассной реализацией, однако в обозримой перспективе челябинцы едва ли будут сосредоточены на попытках вновь возглавить Восток.
«Автомобилист»
Турнирное положение: По итогам 39 матчей екатеринбуржцы сместились на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. На счету «Авто» 48 набранных очков, а разрыв между тройкой лидеров увеличился до 4 баллов.
Последние матчи: На флажке ушедшего года «Автомобилист» добился неожиданной победы над «Локомотивом» в гостях — 3:1, которая положила конец серии из 5 поражений подряд.
Однако за встречей с лидером Западной конференции последовала потеря очков в матче с «Северсталью» — 2:3. В следующих играх команда Николая Заварухина победила «Трактор» — 3:1, но уступила «Металлургу» Мг — 1:2 Б и «Ладе» — 2:3 Б.
Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.
Состояние команды: В конце ушедшего года «Автомобилист» столкнулся с несколькими этапами спада: екатеринбуржцы чаще начали чередовать удачные отрезки с провалами.
В настоящее время команда Николая Заварухина сосредоточена на поиске баланса в игре, особенно в обороне, показатели которой неделями ранее заметно просели и привели к потерям важных очков.
При должном настрое в отдельных матчах «Автомобилист» способен предложить сопернику яркий и динамичный хоккей, но происходит это не столь часто, чтобы «Авто» могло добиться желаемого прогресса.
Статистика для ставок
- В 8 матчах из последних 10 «Автомобилист» проиграл
- Минимум 3 гола пропускал «Автомобилист» в 4-х гостевых матчах из последних 5
- В 4-х личных встречах из 5 последних «Автомобилист» забивал не менее 3 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.05, а победа «Автомобилиста» — в 3.48.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.00Металлург Мг — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: «Трактор» пребывает не в лучших кондициях на протяжении длительного отрезка, ввиду чего шансы «Автомобилиста», особенно с учетом успехов в гостевых играх по ходу сезона, могут существенно возрасти.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.95.
Прогноз: Проблемы «Трактора» не в последнюю очередь связаны с отсутствием нормальной реализации, поэтому в дерби Урала ожидать большое количество заброшенных шайб также не стоит.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 за 2.17.