В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Трактор» 5 января. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» находится на 2-м месте. В 42 матчах челябинцы заработали 55 очков и отстали от 1-го «Салавата Юлаева» на 1 турнирный балл.

Последние матчи: Последние игровые недели «Трактора» сопровождаются провалами как с точки зрения результатов, так и в контексте содержания игры, особенно в атаке.

В конце прошлого года команда Бенуа Гру бездарно провела матчи с «Автомобилистом» — 1:3 и «Ак Барсом» — 0:4, за которыми последовала победа над «Нефтехимиком» — 6:2. Накануне челябинцы потерпели поражение от «Амура» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: В составе «Трактора» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Трактор» демонстрирует неоднозначную динамику, сочетая уверенную игру с периодическими провалами. Команда Бенуа Гру по-прежнему не может найти стабильность.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Временами челябинцы показывают идеальное взаимодействие между линиями, но регулярность подобных качеств оставляет желать лучшего. Нередко «Трактор» теряет инициативу, вернуть которую в дальнейшем не может.

Даже с учетом актуальных проблем отдельные матчи «Трактора» сопровождаются первоклассной реализацией, однако в обозримой перспективе челябинцы едва ли будут сосредоточены на попытках вновь возглавить Восток.

«Автомобилист»

Турнирное положение: По итогам 39 матчей екатеринбуржцы сместились на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. На счету «Авто» 48 набранных очков, а разрыв между тройкой лидеров увеличился до 4 баллов.

Последние матчи: На флажке ушедшего года «Автомобилист» добился неожиданной победы над «Локомотивом» в гостях — 3:1, которая положила конец серии из 5 поражений подряд.

Однако за встречей с лидером Западной конференции последовала потеря очков в матче с «Северсталью» — 2:3. В следующих играх команда Николая Заварухина победила «Трактор» — 3:1, но уступила «Металлургу» Мг — 1:2 Б и «Ладе» — 2:3 Б.

Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

Состояние команды: В конце ушедшего года «Автомобилист» столкнулся с несколькими этапами спада: екатеринбуржцы чаще начали чередовать удачные отрезки с провалами.

В настоящее время команда Николая Заварухина сосредоточена на поиске баланса в игре, особенно в обороне, показатели которой неделями ранее заметно просели и привели к потерям важных очков.

При должном настрое в отдельных матчах «Автомобилист» способен предложить сопернику яркий и динамичный хоккей, но происходит это не столь часто, чтобы «Авто» могло добиться желаемого прогресса.

Статистика для ставок

В 8 матчах из последних 10 «Автомобилист» проиграл

Минимум 3 гола пропускал «Автомобилист» в 4-х гостевых матчах из последних 5

В 4-х личных встречах из 5 последних «Автомобилист» забивал не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.05, а победа «Автомобилиста» — в 3.48.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: «Трактор» пребывает не в лучших кондициях на протяжении длительного отрезка, ввиду чего шансы «Автомобилиста», особенно с учетом успехов в гостевых играх по ходу сезона, могут существенно возрасти.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.95.

Прогноз: Проблемы «Трактора» не в последнюю очередь связаны с отсутствием нормальной реализации, поэтому в дерби Урала ожидать большое количество заброшенных шайб также не стоит.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 за 2.17.