Флорида
Питтсбург
«Флорида»
Турнирное положение: Текущее место «Флориды» никого не должно удивлять, поскольку клуб из одноименного штата всего лишь на четвертой позиции Востока
Последние матчи: В трех последних поединках «Флорида» выиграла всего лишь раз, но зато это случилось в матче против статусного «Нью-Йорк Рейнджерс».
Флорида — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных хоккеистов «Флориды» числятся Гаджович и Миккола.
Общий тонус клуба: Чисто по комплектованию команды и общей силе состава «Флорида» должна с запасом расправляться с «Питтсбургом».
«Питтсбург»
Турнирное положение: С переменным успехом играет «Питтсбург» в этом сезоне, но Салливану удаётся удерживать пенсильванский клуб на девятой строчке Востока.
Последние матчи: В шести последних играх «Питтсбург» выиграл три раза, причем два матча подряд удавалось записаться на свой счет только в середине декабря.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Питтсбурга» не может рассчитывать на Летанга и Айвони.
Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет проходить с преимуществом хозяев льда, но у «пингвинов» будут шансы на победу.
Статистика для ставок
- «Флорида» в трех последних матчах забросила всего пять шайб
- «Питтсбург» проиграл три последних выездных матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.77, на гостей — 3.37.
Прогноз: «Флорида» выиграет матч за явным преимуществом.
- 1.95СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет на встречных курсах, поэтому вполне можно ждать результативного хоккея.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.