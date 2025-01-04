В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 04 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Текущее место «Флориды» никого не должно удивлять, поскольку клуб из одноименного штата всего лишь на четвертой позиции Востока

Последние матчи: В трех последних поединках «Флорида» выиграла всего лишь раз, но зато это случилось в матче против статусного «Нью-Йорк Рейнджерс».

Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных хоккеистов «Флориды» числятся Гаджович и Миккола.

Общий тонус клуба: Чисто по комплектованию команды и общей силе состава «Флорида» должна с запасом расправляться с «Питтсбургом».

«Питтсбург»

Турнирное положение: С переменным успехом играет «Питтсбург» в этом сезоне, но Салливану удаётся удерживать пенсильванский клуб на девятой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В шести последних играх «Питтсбург» выиграл три раза, причем два матча подряд удавалось записаться на свой счет только в середине декабря.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Питтсбурга» не может рассчитывать на Летанга и Айвони.

Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет проходить с преимуществом хозяев льда, но у «пингвинов» будут шансы на победу.

Статистика для ставок

«Флорида» в трех последних матчах забросила всего пять шайб

«Питтсбург» проиграл три последних выездных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.77, на гостей — 3.37.

Прогноз: «Флорида» выиграет матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Игра будет на встречных курсах, поэтому вполне можно ждать результативного хоккея.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.