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    «Флорида» легко расправится с «пингвинами»?

    «Флорида» — «Питтсбург». Ставка (к. 1.91), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Питтсбург»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 04 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Января 2025 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Питтсбург

    Питтсбург

  • Питтсбург
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    «Флорида»

    Турнирное положение: Текущее место «Флориды» никого не должно удивлять, поскольку клуб из одноименного штата всего лишь на четвертой позиции Востока

    Последние матчи: В трех последних поединках «Флорида» выиграла всего лишь раз, но зато это случилось в матче против статусного «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Флорида — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных хоккеистов «Флориды» числятся Гаджович и Миккола.

    Общий тонус клуба: Чисто по комплектованию команды и общей силе состава «Флорида» должна с запасом расправляться с «Питтсбургом».

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: С переменным успехом играет «Питтсбург» в этом сезоне, но Салливану удаётся удерживать пенсильванский клуб на девятой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В шести последних играх «Питтсбург» выиграл три раза, причем два матча подряд удавалось записаться на свой счет только в середине декабря.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Питтсбурга» не может рассчитывать на Летанга и Айвони.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет проходить с преимуществом хозяев льда, но у «пингвинов» будут шансы на победу.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» в трех последних матчах забросила всего пять шайб

    • «Питтсбург» проиграл три последних выездных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.77, на гостей — 3.37.

    Прогноз: «Флорида» выиграет матч за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Игра будет на встречных курсах, поэтому вполне можно ждать результативного хоккея.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.

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    «Флорида» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Флорида» легко расправится с «пингвинами»?
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