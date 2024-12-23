В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва встретится с «Ак Барсом». Игра состоится 23 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Запада, набрав 49 очков из 37-и возможных. «Динамо» отстает от 1-й строчки в конференции на 11 очков, имея 1 игру в запасе.

Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» уверенно обыграли «Адмирал» со счетом 4:2, а до этого неожиданно уступили «Барысу» (0:2), пропустив 2 шайбы от Антона Бурдасова.

В последних 5-и встречах у «Динамо» 2 поражения и 3 победы. За этот период команда уступила «Ак Барсу» (4:5), а также обыграла «Металлург» Мг (3:2) и СКА со счетом 4:2.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Уже точно можно сказать, что «Динамо» преодолело кризис, который был на старте нынешнего сезона. «Бело-голубые» уже претендуют на лидерство Запада.

Сейчас практически все игроки «Динамо» оправдывают ожидания. К тому же, руководство «бело-голубых» укрепило вратарскую линию, подписав Владислава Подъяпольского.

Стоит отметить, что «Динамо» — одна из лучших команд на Западе по результатам домашних встреч. «Ак Барсу» точно будет тяжело противостоять такой команде в Москве.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место на Востоке с 46-ю очками в активе после 34-х встреч. «Ак Барс» отстает от лидерства в своей конференции лишь на 4 балла, имея 3 игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшем поединке казанцы уступили минскому «Динамо» (1:3), а до этого в принципиальном матче обыграли «Салават Юлаев» (3:2).

В последних 5-и встречах «Ак Барс» также проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), а обыграл «Витязь» (5:3) и все то же московское «Динамо» со счетом 5:4.

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Состояние команды: «Ак Барс», также как и московское «Динамо», набрал форму по ходу нынешнего сезона. Сейчас казанцы уже претендуют на лидерство Востока, уступая от 1-й позиции всего на несколько баллов.

К тому же, «Ак Барс» — лучшая команда Востока по надежности в обороне. Команда пропустила всего 77 голов за 34 встречи — это отличный результат.

В «Ак Барсе» феерит голкипер команды Амир Мифтахов, он является лучшим в лиге по многим показателям. Вратарь отразил 95.41% бросков при коэффициенте надежности 1.37.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Динамо» выиграло 3 раза

В 6-и из 7-и последних матчей «Ак Барс» набирал очки

«Ак Барс» дважды обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Команды снова сыграют результативно. У «Динамо» и «Ак Барса» отличные атакующие линии.

Ставка: Тотал 5 больше за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» возьмет реванш у «Ак Барса» за прошлый поединок.

Ставка: Итоговая победа «Динамо» за 1.75.