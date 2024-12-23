ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри против Александра УсикаТретьего боя не будет. Усик снова разобрал Фьюри и подтвердил статус лучшего тяжеловеса Диего СимеонеСамая эффективная команда Европы. Как «Атлетико» вернулся в гонку за титул Ла Лиги «Ливерпуль»«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 16:21
    • Дубль Дибалы помог «Роме» разбить «Парму»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Динамо» взять реванш у казанцев?

    «Динамо» Москва — «Ак Барс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва встретится с «Ак Барсом». Игра состоится 23 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Запада, набрав 49 очков из 37-и возможных. «Динамо» отстает от 1-й строчки в конференции на 11 очков, имея 1 игру в запасе.

    Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» уверенно обыграли «Адмирал» со счетом 4:2, а до этого неожиданно уступили «Барысу» (0:2), пропустив 2 шайбы от Антона Бурдасова.

    В последних 5-и встречах у «Динамо» 2 поражения и 3 победы. За этот период команда уступила «Ак Барсу» (4:5), а также обыграла «Металлург» Мг (3:2) и СКА со счетом 4:2.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Уже точно можно сказать, что «Динамо» преодолело кризис, который был на старте нынешнего сезона. «Бело-голубые» уже претендуют на лидерство Запада.

    Сейчас практически все игроки «Динамо» оправдывают ожидания. К тому же, руководство «бело-голубых» укрепило вратарскую линию, подписав Владислава Подъяпольского.

    Стоит отметить, что «Динамо» — одна из лучших команд на Западе по результатам домашних встреч. «Ак Барсу» точно будет тяжело противостоять такой команде в Москве.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место на Востоке с 46-ю очками в активе после 34-х встреч. «Ак Барс» отстает от лидерства в своей конференции лишь на 4 балла, имея 3 игры в запасе.

    Последние матчи: В прошедшем поединке казанцы уступили минскому «Динамо» (1:3), а до этого в принципиальном матче обыграли «Салават Юлаев» (3:2).

    В последних 5-и встречах «Ак Барс» также проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), а обыграл «Витязь» (5:3) и все то же московское «Динамо» со счетом 5:4.

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Состояние команды: «Ак Барс», также как и московское «Динамо», набрал форму по ходу нынешнего сезона. Сейчас казанцы уже претендуют на лидерство Востока, уступая от 1-й позиции всего на несколько баллов.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    К тому же, «Ак Барс» — лучшая команда Востока по надежности в обороне. Команда пропустила всего 77 голов за 34 встречи — это отличный результат.

    В «Ак Барсе» феерит голкипер команды Амир Мифтахов, он является лучшим в лиге по многим показателям. Вратарь отразил 95.41% бросков при коэффициенте надежности 1.37.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Динамо» выиграло 3 раза

    • В 6-и из 7-и последних матчей «Ак Барс» набирал очки

    • «Ак Барс» дважды обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

    Прогноз: Команды снова сыграют результативно. У «Динамо» и «Ак Барса» отличные атакующие линии.

    Ставка: Тотал 5 больше за 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» возьмет реванш у «Ак Барса» за прошлый поединок.

    Ставка: Итоговая победа «Динамо» за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Утрехт — Фортуна Ситтард
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Юнион Сен-Жан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бордо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Венеция — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Динамо» взять реванш у казанцев?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры