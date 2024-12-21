В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету столичной команды 44 очка по итогам 31 встречи. На данный момент «Кэпс» занимают 2-ю строчку на Востоке, отставая от «Нью-Джерси» на 2 турнирный балл.

Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Вашингтон» выдал очередную уверенную в плане результатов серию, обыграв «Торонто» — 3:1, «Монреаль» — 4:2, «Коламбус» — 2:1 ОТ и «Баффало» — 4:2.

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За циклом привычных по стандартам текущего сезона достижений последовали гостевые провалы. Сперва команда Спенсера Карбери потерпела поражение от «Далласа» — 1:3, после чего весьма неожиданно уступила «Чикаго» — 2:3.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Александр Овечкин (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на промахи последних матчей, «Вашингтон» проводит безупречный сезон, который заметно контрастирует с тем, что происходило с командой на протяжении нескольких лет.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтон» демонстрирует прекрасную форму, сохранив которую сможет стать одним из реальных претендентов на Кубок.

В настоящий момент команда Спенсера Карбери хороша практически во всем: ее содержательной игры достаточно для поддержания необходимого темпа набора очков на дистанции, чего явно не хватает многим прямым конкурентам «Вашингтона».

«Каролина»

Турнирное положение: В 31 игре команда из Роли заработала 41 очко, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на 3 балла.

Последние матчи: Несколько недель назад «Каролина» провела худший отрезок, состоящий из двух поражений от «Флориды» — 3:6; 0:6 и провального матча с «Сиэтлом» — 2:4.

Серию неудач команда Рода Бриндамора прервала за счет победы над «Колорадо» — 5:3, но уже в следующих встречах «Кейнс» уступили «Айлендерс» — 3:4 и «Оттаве» — 0:3, между которыми была победа над «Сан-Хосе» — 3:2. Накануне «Каролина» разгромила «Коламбус» — 4:1 и «Айлендерс» — 4:0.

Не сыграют: Фредерик Андерсен, Джек Дрери, Йеспер Фаст.

Состояние команды: Для «Каролины» текущий чемпионат складывается неплохо, но закрепиться в компании лидеров Востока ей удалось во многом за счет уверенного старта.

Сейчас «Каролина» не излучает ту уверенность, которая сопровождала ее в период с октября по первую половину ноября: качество игры команды из Роли просело, хотя по-прежнему остается на высоком уровне.

Накануне подопечные Рода Бриндамора провели крайне неудачную серию, которая ослабила позиции «Каролины» в гонке лидеров, но в последних матчах команда пытается выправить ситуацию.

Статистика для ставок

Поражением «Вашингтона» закончились пять домашних матчей из последних шести

«Каролина» не выигрывает в гостях на протяжении четырех матчей

В трех личных встречах из четырех последних на катке «Вашингтона» был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.72, ничья — в 4.56, а победа «Каролины» — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: Две последние встречи «Вашингтон» провел неудачно в контексте результатов, но команде хватит боеспособного характера, чтобы вернуться к двухочковым матчам в ближайшее время.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.06.

Прогноз: На домашнем катке «Кэпиталз» далеко не всегда результативны, да и «Каролина» в нынешних условиях не будет настаивать на игре высокой интенсивности.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.88.