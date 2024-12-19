НХЛ. «Миннесота» уступила «Флориде», «Анахайм» выиграл у «Виннипега», «Детройт» победил «Филадельфию»

За океаном состоялись 5 матчей в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Филадельфия» — 6:4

«Детройт» нарал 30 очков в 31 матче и занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Филадельфия» располагается на 10-й строчке — 32 очка в 32 играх.

НХЛ «Детройт» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) Голы: Конекны — 16 (Фараби, Кутюрье), 1:06 — 0:1. Комфер — 4 (бол., Ларкин, Раймонд), 18:19 — 1:1. Дебринкэт — 13 (Кейн), 30:15 — 2:1. Кэйтс — 3 (Форстер, Силер), 30:40 — 2:2. Расмуссен — 5 (Комфер), 36:05 — 3:2. Велено — 2 (Фишер), 37:27 — 4:2. Пелинг — 2 (Кутюрье, Санхейм), 43:50 — 4:3. Типпетт — 10 (Лотон, Драйсдейл), 45:39 — 4:4. Кейн — 4 (Зайдер), 47:22 — 5:4. Раймонд — 13 (п.в., Ларкин), 58:48 — 6:4Вратари: Лайон — ЭрссонШтраф: 2 — 6Броски: 24 (11+7+6) — 19 (4+5+10)

«Детройт» — «Филадельфия» — 6:4

«Даллас» — «Торонто»— 3:5

У «Старз» один из голов забил Евгений Дадонов.

«Торонто» набрал 42 очка за 32 игры и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Даллас» идет 5-м на «Западе» с 38 очками в 31 матче.

НХЛ «Даллас» — «Торонто»— 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Голы: Стил — 4 (Бек, Стэнковен), 5:14 — 1:0. Доми — 2 (Райлли), 6:13 — 1:1. Дадонов — 8 (Джонстон, Бенн), 20:22 — 2:1. В. Нюландер — 19 (Мэттьюс, Марнер), 25:15 — 2:2. Робертсон — 4, 25:31 — 2:3. Макманн — 7 (Робертсон), 31:01 — 2:4. Блэкуэлл — 3 (Дадонов, Хейсканен), 57:44 — 3:4. В. Нюландер — 20 (п.в., Таварес), 58:17 — 3:5Вратари: Эттингер (Десмит, 40:00) — УоллШтраф: 2 — 8Броски: 41 (16+9+16) — 19 (4+8+7)

«Даллас» — «Торонто»— 3:5

«Миннесота» — «Флорида» — 1:6

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов.

«Флорида» набрала 42 очка в 33 матчах и расположилась на 4-й строчке Восточной конференции. «Миннесота» идет 2-й на «Западе» с 44 очками за 32 игры.

НХЛ «Миннесота» — «Флорида» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) Голы: Экблад — 2 (Й. Боквист, Самоскевич), 3:48 — 0:1. Росси — 12 (бол., Капризов, Болди), 16:11 — 1:1. Самоскевич — 6 (Экблад), 18:14 — 1:2. Ткачак — 12 (Барков, Верхэге), 35:28 — 1:3. Ткачак — 13 (бол., Верхэге, Экблад), 38:54 — 1:4. Миккола — 4 (Лунделл, Райнхарт), 51:10 — 1:5. Луостаринен — 4 (Родригес), 59:30 — 1:6Вратари: Флери — БобровскийШтраф: 16 — 16Броски: 27 (15+7+5) — 33 (8+15+10)

«Миннесота» — «Флорида» — 1:6

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Анахайм» — «Виннипег» — 3:2

«Анахайм» набрал 28 очков за 30 встреч и занимает 13-е место в Западной конференции, «Виннипег» — лидирует с 47 очками в 34 играх.

НХЛ «Анахайм» — «Виннипег» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Ватрано — 8 (Гудас, Строум), 24:45 — 1:0. Виларди — 14 (бол., Элерс, Коннор), 30:24 — 1:1. Шайфли — 18 (Коннор), 44:13 — 1:2. Ватрано — 9 (Лакомб, Гудас), 55:14 — 2:2. Терри — 9 (Ватрано), 59:34 — 3:2Вратари: Достал — КомриШтраф: 8 — 6Броски: 31 (12+10+9) — 23 (4+4+15)

«Анахайм» — «Виннипег» — 3:2

«Юта» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ

У хозяев льда отличился Михаил Сергачев.

«Юта» набрала 35 очков в 31 встрече и расположилась на 10-й строчке в Западной конференции, «Ванкувер» идет 7-м с 38 очками в 31 игре.

НХЛ «Юта» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Хейнен — 5 (бол., Хьюз), 32:39 — 0:1. Джошуа — 2 (Блюгерс, Хьюз), 42:45 — 0:2. Келлер — 11 (Шмальц, Хэйтон), 49:02 — 1:2. Гюнтер — 14 (бол., Келлер, Кули), 55:30 — 2:2. Сергачев — 8 (Кули), 64:47 — 3:2Вратари: Веймелка — ДемкоШтраф: 6 — 6Броски: 31 (9+9+10+3) — 27 (4+10+10+3)