В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Ладу». Игра состоится 27 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Команда Андрея Козырева занимает 7-ю строчку на Западе с 34 очками в активе после 29-и сыгранных матчей. «Северсталь» отстает от 5-й позиции в конференции лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке команда всухую проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 0:2. До этого «Северсталь» неожиданно обыграла «Ак Барс» с большим счетом 7:5, у «столеваров» залетало буквально всё.

В последних 7-и встречах команда выиграла только дважды и 5 раз проиграла. За этот период «Северсталь» обыграл «Адмирал» (2:1), а также уступил «Витязю» (1:7), «Спартаку» (1:4) и минскому «Динамо» (1:3).

Не сыграют: Алексей Кручинин и Александр Скоренов (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Северсталь» продолжает выступать крайне нестабильно, команда может проиграть абсолютно в любом матче, но в предстоящем матче против «Лады» «столевары» точно фавориты.

Если лидеры «Северстали» Кирилл Пилипенко, Даниил Аймурзин и Никита Коростелев поймают кураж, то сопернику будет очень тяжело победить, но эти же форварды могут и пропасть.

«Северсталь» вполне может воспользоваться тем, что у «Лады» продолжается довольно глубокий кризис. «Столеварам» необходимо отрываться от 9-й строчки в конференции.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 10-й строчке Востока с 25-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф всего на 1 балл — вся борьба за 8-ку еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке «Лада» уступила «Сочи» (2:3), пропустив решающую шайбу уже в 3-м периоде. Матчем ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (1:2 Б).

У «Лады» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда также уступила дважды ЦСКА (оба матча — 1:4), «Металлургу» Мг (1:2 Б) и снова «Салавату Юлаеву» (1:3).

Не сыграют: Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у обоих — травмы).

Состояние команды: Кажется, у «Лады» большие проблемы, причем не хоккейные. У клуба продолжаются проблемы с финансированием, тем более у команды еще и большая серия поражений.

Есть вопросы, сможет ли «Лада» бороться за плей-офф в нынешнем сезоне. Пока по очкам у тольяттинцев все более менее нормально, но если команда будет продолжать проигрывать, то естественно никаких шансов на решение задачи.

Стоит отметить, то «Лада» частенько обыгрывает «Северсталь» в последних очных противостояниях, но сейчас ситуация немножко другая и тольяттинцы точно будут аутсайдерами этого поединка.

Статистика для ставок

«Лада» проиграла уже 6 матчей подряд

«Северсталь» выиграла только 2 матча из последних семи

«Лада» дважды обыгрывала «Северсталь» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.53 соответственно.

Прогноз: «Лада» будет бороться, но «Северсталь» все-таки сильнее своего соперника.

Ставка: Победа «Северстали» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: У «Северстали» не самая лучшая оборона. «Лада» попытается забросить несколько шайб.

Ставка: Тотал 4.5 больше за 1.75.