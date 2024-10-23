В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 23 октября. Начало встречи — в 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Канадцы из Альберты провели 5 матчей, в которых заработали 9 очков, ввиду чего закрепились на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: Новый сезон команда Райана Гуски начала по-настоящему бодро, одержав 4 победы подряд. Эта серия стартовала с гостевого триллера на катке «Ванкувера» — 6:5 ОТ.

В следующих встречах «Калгари» одержал верх над «Филадельфией» — 6:3, «Эдмонтоном» — 4:1, и «Чикаго» — 3:1. Первое в регулярке поражение «Флеймз» потерпели накануне: на катке «Сиэтла» канадцы уступили в овертайме — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Самуэль Гонзек, Кевин Руни, Егор Шарангович.

Состояние команды: В новый сезон «Калгари» вошел в роли одного из клубов, который затеял перестройку с целью пробиться в Кубок и навязать там борьбу сильнейшим представителям Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

При этом уже на старте чемпионата — пока многие ведущие коллективы терпят неудачи — «Калгари» решил замахнуться на лидерство в конференции: за несколько игровых дней «Флеймз» примкнули к «Виннипегу» и «Далласу» — двум лучшим на текущий момент командам.

Тем не менее впереди канадцев из Альберты ждет непростой календарь, который и станет реальной проверкой на боеспособность и готовность бороться за свои самые высокие достижения на дистанции.

«Питтсбург»

Турнирное положение: По итогам 7 матчей клуб из Пенсильвании свалился на 10-ю строчку таблице Востока с 6 очками на счету. Такое же количество баллов набрали еще 5 конкурентов.

Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Майка Салливана выступает с переменчивыми успехами: в семи матчах «пингвины» потерпели четыре поражения.

Последнюю на текущий момент победу в гостях «Питтсбург» оформил неделей ранее на льду «Монреаля» — 6:3, после чего дома обыграл «Баффало» — 6:5 ОТ. В двух недавних встречах «Пингвинз» уступили «Каролине» — 1:4 и «Виннипегу» — 3:6.

Не сыграют: Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето.

Состояние команды: «Питтсбург» успел провести семь матчей, однако ничем особым выделиться не сумел: несмотря на неплохой персональный отрезок Евгения Малкина, команда остается крайне нестабильной.

В нынешнем сезоне на «Питтсбург» возлагаются большие надежды: «пингвинов» рассматривают в контексте кандидатов на выход в плей-офф, где опытные ветераны могли бы вместе зажечь напоследок.

Тем не менее команде Майка Салливана предстоит проделать серьезный объем работы для того, чтобы выйти на достаточный уровень конкурентоспособности ввиду того, что на Востоке пробиться в первую восьмерку будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Калгари» победил в двух домашних матчах нового сезона

В четырех последних гостевых играх «Питтсбурга» был пробит тотал больше 5.5

Три последние очные встречи в Канаде закончились победой «Калгари»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.56, а победа «Питтсбурга» — в 2.72.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.72.

Прогноз: На старте сезона «Калгари» набрал неплохой темп, чего точно нельзя сказать о «Питтсбурге», кампания которого с первых матчей сопровождается неопределенностью. На домашней арене «Флеймз» будут явными фаворитами этой встречи.

Ставка: «Калгари» победит за 2.15.

Прогноз: Ввиду того что «Питтсбургу» нужны очки — а в Канаду он едет исключительно за двумя баллами — встреча получится динамичной и яркой как с точки зрения содержания, так и в контексте заброшенных шайб.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.13.