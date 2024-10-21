НХЛ. «Питтсбург» уступил «Виннипегу», «Лос-Анджелес» победил «Анахайм», «Колорадо» — «Сан Хосе»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Виннипег» — «Питтсбург» — 6:3

Форвард Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-3».

«Виннипег» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции, «Питтсбург» с 6 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ «Виннипег» — «Питтсбург» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) Голы: Хэйс — 3 (бол., Ракелль, Пулюярви), 21:30 — 0:1. Эллер — 3 (Карлссон, Гласс), 25:21 — 0:2. Коннор — 4 (Элерс, Миллер), 32:18 — 1:2. Шайфли — 5 (Миллер, Стэнли), 37:36 — 2:2. Наместников — 2 (Элерс), 39:29 — 3:2. Эллер — 4, 41:39 — 3:3. Лаури — 2 (Эпплтон, Моррисси), 44:20 — 4:3. Эпплтон — 2 (Пионк), 47:41 — 5:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Моррисси), 57:30 — 6:3Вратари: Комри — Неделькович (56:51 — 57:30)Штраф: 4 — 6Броски: 37 (11+16+10) — 42 (9+15+18)

«Виннипег» — «Питтсбург» — 6:3

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:4

Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» с 8 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 5 очками — на 11-й строчке.

НХЛ «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:0, 0:0, 1:4) Голы: Кемпе — 3 (Копитар, Андерсон), 43:06 — 0:1. Лафферье — 4, 48:58 — 0:2. Строум — 2 (Терри, Ватрано), 58:16 — 1:2. Фиала — 4 (п.в., Дано, Гавриков), 58:53 — 1:3. Андерсон — 2 (п.в., Тюркотт), 59:24 — 1:4Вратари: Достал (58:33 — 58:53, 59:07 — 59:24) — РиттихШтраф: 4 — 6Броски: 15 (6+4+5) — 37 (5+13+19)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:4

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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 1:4

«Колорадо» с 4 очками занимает 13-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 2 очками — на 15-й строчке.

НХЛ «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Колтон — 5 (бол., Маккиннон, Макар), 6:23 — 0:1. Колтон — 6 (Рантанен, Макар), 16:37 — 0:2. Эклунд — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 18:25 — 1:2. Кивиранта — 1 (Мэнсон, Людвиг), 49:57 — 1:3. Макар — 2 (п.в., Маккиннон, Жирар), 58:23 — 1:4Вратари: Ванечек (56:02 — 58:23) — АннуненШтраф: 15 — 17Броски: 26 (6+13+7) — 22 (12+6+4)